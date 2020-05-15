А. Дмитриенко провел совещание о мерах законодательного регулирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие прошло в режиме видеоконференции.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Дмитриенко ДмитриенкоАлексей Геннадиевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области провел совещание на тему «О мерах законодательного регулирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами».

Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции.

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Алексей Дмитриенко отметил, что Комитет СФ по экономической политике совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию принимает активное участие в решении проблем и вопросов, касающихся проводимой реформы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Сенатор сообщил, что в текущем году на площадке Комитета СФ состоялся ряд совещаний с участием представителей Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федеральной антимонопольной службы, ППК «Российский экологический оператор». На них обсуждались вопросы формирования комплексной системы переработки ТКО, основные проблемы тарифообразования, совершенствование законодательства в области регулирования тарифов.

По словам Алексея Дмитриенко, по итогам этих совещаний был обозначен ряд направлений законодательного регулирования, касающихся снятия ограничений в отношении расчетной предпринимательской прибыли региональных операторов, и других.

Участники совещания затронули тему учета в тарифе на вывоз мусора уровня собираемости платежей, амортизации машин и оборудования согласно реальным срокам их полезного использования, фактических расходов на выплату заработной платы и отчислений во внебюджетные фонды, расходов на создание и эксплуатацию мусороперегрузочных станции и дополнительных расходов на вывоз раздельно накопленных отходов. Также обсуждался вопрос передачи выручки от реализации «вторичных ресурсов» в распоряжении операторов по обращению с ТКО.

Видеоконференция Комитета СФ по экономической политике о мерах законодательного регулирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами

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Видеоконференция Комитета СФ по экономической политике о мерах законодательного регулирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами

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Алексей Дмитриенко

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Видеоконференция Комитета СФ по экономической политике о мерах законодательного регулирования отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами

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Елена Зленко

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Алексей Дмитриенко

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В обсуждении приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Виталий Королев, председатель совета директоров ГК «Чистый воздух» Полина Вергун, исполнительный директор Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, заместитель генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Алексей Макрушин, представители региональных операторов, эксперты…

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