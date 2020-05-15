В. Лакунин принял участие в заседании Ученого совета Донского государственного технического университета

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравил студентов, преподавателей, руководство вуза и всех его выпускников с 90-летием ДГТУ.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области принял участие в заседании Ученого совета Донского государственного технического университета. Мероприятие прошло в онлайн формате.

В 2020 году Донскому государственному техническому университету исполняется 90 лет. 14 мая в 1930 году приказом Народного комиссариата просвещения РСФСР был создан Институт сельскохозяйственного машиностроения, преемником которого является ДГТУ.

Вуз, с одной стороны, внедряет в свои практики лучший российский и международный опыт, а с другой, — достойно представляет российское высшее образование за рубежом

«Университет — надежный элемент системы подготовки кадров для Ростовской области и Юга России. Вуз, с одной стороны, внедряет в свои практики лучший российский и международный опыт, а с другой, — достойно представляет российское высшее образование за рубежом. Иностранные студенты, закончившие ДГТУ, работают по всему миру, являясь проводниками российской науки и культуры в своих странах», — отметил Владимир Лакунин.

По словам сенатора, Донской государственный технический университет под руководством ректора Бесариона Месхи последовательно и успешно проводит политику модернизации образовательно-научного процесса, инфраструктуры и социальной сферы. «Это обеспечивает динамичное развитие вуза, привлечение лучших профессорско-преподавательских кадров и абитуриентов».

Сенатор поздравил студентов, преподавателей, руководство университета и всех его выпускников.

На заседании было принято решение перенести торжественные мероприятия, приуроченные к 90-летию университета, на сентябрь 2020 года.

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