В. Лакунин принял участие в заседании Ученого совета Донского государственного технического университета

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор поздравил студентов, преподавателей, руководство вуза и всех его выпускников с 90-летием ДГТУ.
Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Ростовской области Владимир Лакунин ЛакунинВладимир Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области принял участие в заседании Ученого совета Донского государственного технического университета. Мероприятие прошло в онлайн формате.
В 2020 году Донскому государственному техническому университету исполняется 90 лет. 14 мая в 1930 году приказом Народного комиссариата просвещения РСФСР был создан Институт сельскохозяйственного машиностроения, преемником которого является ДГТУ.
Вуз, с одной стороны, внедряет в свои практики лучший российский и международный опыт, а с другой, — достойно представляет российское высшее образование за рубежом
«Университет — надежный элемент системы подготовки кадров для Ростовской области и Юга России. Вуз, с одной стороны, внедряет в свои практики лучший российский и международный опыт, а с другой, — достойно представляет российское высшее образование за рубежом. Иностранные студенты, закончившие ДГТУ, работают по всему миру, являясь проводниками российской науки и культуры в своих странах», — отметил Владимир Лакунин.
По словам сенатора, Донской государственный технический университет под руководством ректора Бесариона Месхи последовательно и успешно проводит политику модернизации образовательно-научного процесса, инфраструктуры и социальной сферы. «Это обеспечивает динамичное развитие вуза, привлечение лучших профессорско-преподавательских кадров и абитуриентов».
Сенатор поздравил студентов, преподавателей, руководство университета и всех его выпускников.
На заседании было принято решение перенести торжественные мероприятия, приуроченные к 90-летию университета, на сентябрь 2020 года.