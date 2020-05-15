Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#РКК Энергия15.05.2020 16:10

И.Озар назначен и.о. генерального директора РКК «Энергия»

Совет директоров Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») утвердил Игоря Озара исполняющим обязанности генерального директора предприятия. Данный вопрос будет согласован с Наблюдательным советом Госкорпорации на его ближайшем заседании в конце текущего месяца.

Ранее занимавшему этот пост Николай Севастьянов займет пост советника генерального директора Роскосмоса. На новом посту он займется вопросами развития частной космонавтики.

Игорь Яковлевич Озар до начала 2020 года занимал пост генерального директора ПАО «Сухой», где работал с 1999 года. При нём были выполнены масштабные контракты на поставку для Воздушно-космических сил России фронтовых бомбардировщиков и истребителей, а также завершен первый этап испытаний первого российского истребителя пятого поколения.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин: «Игорь Яковлевич — талантливый и авторитетный организатор, под руководством которого были созданы лучшие в мире боевые самолёты — Су-35 и Су-57. Он прекрасно разбирается в сложных процессах формирования больших интегрированных структур. Под его руководством планируется продолжить интеграцию предприятий ракетно-космической промышленности страны. Уверен, что ему удастся справиться с задачами, стоящими перед РКК „Энергия“: запуск летных испытаний пилотируемого транспортного корабля „Орёл“ в 2023 году, руководство кооперацией по созданию ракеты сверхтяжелого класса и её элементов, а также целый ряд других проектов, в том числе разработка концепции новой орбитальной станции».

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