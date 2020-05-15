И. Святенко: Социальные выплаты на детей до 15 лет включительно могут оформить российские семьи вне зависимости от уровня дохода

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор пояснила возможность получения дополнительных мер поддержки семей с детьми разных возрастов.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы в беседе с журналистами пояснила возможность получения дополнительных мер поддержки семей с детьми разных возрастов, которые ранее предложил Президент Российской Федерации Владимир Путин.

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Сенатор отметила, что единовременная выплата на детей в возрасте с трех до 16 лет в сумме 10 тыс. руб. полагается семьям, в которых дети родились с 11 мая 2004 г. по 30 июня 2017 г.

«Заявление на получение выплаты можно подать до первого октября 2020 года на сайте «Госуслуги» или через личный кабинет Пенсионного фонда России, никаких дополнительных справок собирать не нужно», — подчеркнула Инна Святенко. Выплаты начнутся уже с первого июня этого года.

На сегодняшний день на получение ежемесячных и единовременных выплат подано более пяти миллионов заявлений на 7,5 миллионов детей

Родители детей, родившихся с 1 апреля 2017 г. по 31 декабря 2019 г., также в электронном виде, могут оформить ежемесячные выплаты и получить материальную поддержку за апрель, май и июнь, в размере 5 тыс. руб. за каждый месяц, сказала парламентарий.

«На сегодняшний день на получение ежемесячных и единовременных выплат подано более пяти миллионов заявлений на 7,5 миллионов детей. Денежные средства будут начислены российским семьям с детьми вне зависимости от уровня дохода родителей», — пояснила Инна Святенко.

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