М. Павлова: Проект «Уличная медицина» очень востребован среди бездомных

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддержала инициативу по организации в Челябинской области помощи некоммерческим организациям и их подопечным в условиях распространения коронавируса.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области поддержала инициативу губернатора региона Алексея Текслера ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области по организации помощи некоммерческим организациям и их подопечным в условиях распространения коронавируса.

Сенатор посетила пункт оказания медицинской помощи бездомным. Она пообщалась с людьми, которые по стечению обстоятельств оказались на улице, а также передала волонтерам общественной организации «Другая медицина» одноразовые медицинские халаты, шапочки и маски. Кроме того, состоялась передача продуктовых наборов. В ходе мероприятия волонтеры измеряли давление и показатели глюкозы в крови.

Сенатор Маргарита Павлова посетила пункт оказания медицинской помощи бездомным

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Сенатор Маргарита Павлова посетила пункт оказания медицинской помощи бездомным

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Маргарита Павлова

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Сенатор Маргарита Павлова посетила пункт оказания медицинской помощи бездомным

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Сенатор Маргарита Павлова посетила пункт оказания медицинской помощи бездомным

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Сенатор Маргарита Павлова посетила пункт оказания медицинской помощи бездомным

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По мнению Маргариты Павловой, проанализировав опыт работы общественной организации, нужно регламентировать оказание первичной медицинской помощи людям без определенного места жительства непосредственно по месту их нахождения.

«Сейчас в законодательстве отсутствует понятие «уличная медицина». Однако многие из бездомных не обращаются в поликлиники, у кого‑то нет документов, кто‑то стесняется из‑за неопрятности, причины разные. Предложение общественной организации мы направили в Министерство здравоохранения России. Ожидаем официальной позиции ведомства по данному вопросу», — сказала парламентарий.

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