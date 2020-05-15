Открытие медицинских центров Минобороны для лечения пациентов с COVID-19

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Все меня видят, слышат. Начнем работать.

Сегодня мы открываем восемь новых многофункциональных медицинских центров Министерства обороны для помощи людям с коронавирусной инфекцией. Напомню, что первый такой центр – в Нижнем Новгороде – начал работу уже 17 апреля, затем 24 и 30 апреля введены в эксплуатацию ещё семь. А всего за два месяца, как и планировалось – честно говоря, даже не верилось первоначально, но тем не менее это произошло, – по линии военного ведомства построено, укомплектовано всем необходимым 16 центров, причем по всей стране от Калининграда до Камчатки. Они были возведены в беспрецедентно короткие сроки с хорошим качеством, на совесть.

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Знаю, что для этого люди работали практически в круглосуточном режиме, применяли новые технологические решения.

Одновременно были сформированы сильные, высокопрофессиональные медицинские коллективы новых центров: всего более двух тысяч двухсот врачей, медсестёр, в целом медперсонала, которые прошли еще и переподготовку в Военно-медицинской академии имени Кирова в Питере.

Хочу поблагодарить руководство Министерства обороны, гражданских строителей и военнослужащих за чёткое и оперативное выполнение поставленной задачи, пожелать успехов медицинским работникам, которым предстоит трудиться в новых центрах.

Подчеркну, что все построенные объекты оснащены современным оборудованием и системами жизнеобеспечения, в них создан запас необходимых лекарств. И это даёт возможность помогать пациентам с любыми, даже самыми тяжёлыми формами заболевания. Уверен, что новые центры помогут более эффективно бороться с эпидемией коронавирусной инфекции и в целом укрепят потенциал системы здравоохранения в наших регионах, поскольку там будут лечиться и гражданские лица.

При этом вновь повторю: специализированный коечный фонд, сформированный в регионах, нужно держать на самом высоком уровне готовности. Отмечу, что на 14 мая в регионах России создано, оснащено всем необходимым уже более 148 тысяч таких коек.

Хотел бы сегодня, конечно, услышать от руководителей новых центров о том, как они видят задачи, которые перед ними стоят, о том, что вы планируете сделать, как планируете организовать работу. И прошу глав субъектов Федерации в ходе выступлений доложить об эпидемиологической обстановке в регионах и эффективности принимаемых мер, в том числе рассказать, достаточно ли создано специализированных койко-мест. Знаю, есть план, он выполняется, выполнен, но ситуация меняется. Каково ваше мнение по этому вопросу, достаточно ли того, что уже сделано?

Напомню также, что мною было дано поручение регионам в срок до 15 мая завершить денежные выплаты за апрель работникам здравоохранения, которые непосредственно оказывают помощь больными коронавирусной инфекцией.

Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведём итоги по всем субъектам Федерации – я хочу это подчеркнуть: по всем без исключения – как выполнено это поручение.

Давайте перейдем к докладам.

Но в начале прошу выступить Министра обороны, Сергея Кужугетовича Шойгу.

Пожалуйста, прошу Вас, Сергей Кужугетович.

Продолжение следует.

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