Перечень поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке

Source: President of Russia – Kremlin

1. Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих:

а) осуществление за период с 15 апреля по 15 июля 2020 г. специальных федеральных доплат к заработной плате за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном (двухнедельном) режиме, в следующих размерах:

врачам – 40 тыс. рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 60 тыс. рублей за смену;

среднему медицинскому персоналу, социальным и педагогическим работникам, административному персоналу – 25 тыс. рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 35 тыс. рублей за смену;

младшему медицинскому персоналу – 15 тыс. рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 20 тыс. рублей за смену;

техническому персоналу – 10 тыс. рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 15 тыс. рублей за смену;

б) повышение минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 751 рубля для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Срок − 1 июня 2020 г.;

в) осуществление за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:

ежемесячных выплат, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», семьям с детьми в возрасте до 3 лет независимо от наличия у таких семей права на меры государственной поддержки, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;

однократной выплаты в размере 10 тыс. рублей всем семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет с 1 июня 2020 г. Предусмотреть возможность оформления заявления на получение указанной выплаты через единый портал государственных услуг или через отделение Пенсионного фонда Российской Федерации.

Срок – 25 мая 2020 г.

Ответственный: Мишустин М.В.

2. Правительству Российской Федерации обеспечить;

а) списание подлежащих начислению за II квартал 2020 г. налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (в том числе тех, срок уплаты которых должен быть продлен в соответствии с ранее данными поручениями):

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции;

социально ориентированным некоммерческим организациям;

б) предоставление индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, права на уменьшение суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2020 год на величину одного минимального размера оплаты труда;

в) предоставление физическим лицам, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, единовременной выплаты из федерального бюджета в размере одного минимального размера оплаты труда на уплату в 2020 году налога на профессиональный доход;

г) возврат налогоплательщикам налога на профессиональный доход сумм указанного налога, уплаченных за налоговые периоды 2019 года;

д) возможность получения предприятиями, осуществляющими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, а также социально ориентированными некоммерческими организациями кредитов на поддержку занятости со сроком погашения 1 апреля 2021 г., максимальный размер которых будет определяться исходя из минимального размера оплаты труда на одного работника организации в течение шести месяцев. Предусмотреть при этом процентную ставку для конечного заемщика в размере 2 процентов годовых, обеспечение 85 процентов суммы обязательств по кредитам государственными гарантиями, а также возможность полного списания основного долга по кредиту и начисленных процентов в случае сохранения численности работников на уровне не ниже 90 процентов от численности работников на 1 июня 2020 г. и списания 50 процентов основного долга по кредиту и начисленных процентов в случае сохранения численности работников на уровне не ниже 80 процентов от численности работников на 1 июня 2020 г.;

е) выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета на субсидирование процентной ставки по кредитам, предусмотренным подпунктом «д» настоящего пункта, а также на компенсацию кредитным организациям сумм списанной задолженности (основного долга и начисленных процентов) по таким кредитам;

ж) контроль за использованием заемщиками кредита, предусмотренного подпунктом «д» настоящего пункта.

Срок − 1 июня 2020 г.

Ответственный: Мишустин М.В.

3. Правительству Российской Федерации совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации обеспечить:

а) с учетом ранее данных поручений мониторинг деятельности стационарных организаций социального обслуживания, в том числе домов-интернатов и домов престарелых, включая негосударственные;

б) мониторинг осуществления федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также координацию деятельности субъектов Российской Федерации по данному вопросу;

в) мониторинг осуществления страховых выплат, которые предусмотрены Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2020 г. № 313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников» и должны производиться с первых дней распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации.

Доклад – до 20 мая 2020 г., далее – еженедельно;

г) наращивание объемов тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

д) принятие мер по оптимизации контрольно-надзорных мероприятий в отношении медицинских организаций, задействованных в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и порядка представления отчетности этими организациями;

е) контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии (смягчении) ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев при этом дифференциацию субъектов Российской Федерации по эпидемиологической ситуации в связи с заболеваемостью указанной инфекцией;

ж) сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Доклад – до 20 мая 2020 г.;

з) докапитализацию в объеме не менее 12 млрд. рублей микрофинансовых организаций предпринимательского финансирования с государственным участием в целях повышения в 2020 году доступности заемных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, за счет средств, предусмотренных на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Срок − 15 июня 2020 г.

Ответственные: Мишустин М.В., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

4. Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации:

а) при реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», обеспечить создание условий для восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, в том числе в сферах строительства, промышленности, сельского хозяйства, связи, энергетики, добычи полезных ископаемых, предусмотрев соблюдение на таких предприятиях санитарно-эпидемиологических требований.

Срок – 20 мая 2020 г.;

б) обеспечить выплату федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за апрель 2020 г.

Срок − 15 мая 2020 г.

Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

5. Рабочей группе Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам при участии Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» обеспечить анализ эффективности реализации ключевых решений, принятых в целях поддержки граждан и хозяйствующих субъектов в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также осуществлять контроль за исполнением этих решений.

Доклад – до 15 июня 2020 г., далее – постоянно.

Ответственные: Орешкин М.С., Григоренко Д.Ю., Кузнецов М.М.

6. Правительству Российской Федерации (с учетом поручений, предусмотренных настоящим перечнем, а также с учетом положений, предусмотренных пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в рамках исполнения подпункта «б» пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. № Пр-639) рассмотреть вопрос об оказании субъектам Российской Федерации дополнительной финансовой поддержки в целях финансирования мероприятий по поддержке граждан и хозяйствующих субъектов, в том числе мероприятий, самостоятельно реализуемых субъектами Российской Федерации в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Доклад – до 25 мая 2020 г.

Ответственный: Мишустин М.В.

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