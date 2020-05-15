Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по доработке законопроекта о совершенствовании контрактной системы для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области провел совещание с представителями Министерства финансов, Федерального казначейства, профессионального сообщества по доработке проекта федерального закона, предусматривающего совершенствование контрактной системы для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Документ разрабатывается в Министерстве финансов РФ.

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Участники обсудили вопросы электронного актирования, интеграции региональных систем, используемых субъектами РФ для государственных закупок, с Единой информационной системой, развитие механизма заключения контрактов в электронном виде.

«Мы проводили несколько мероприятий в Совете Федерации по всестороннему обсуждению планируемых изменений в закон о государственных закупках, направляли свои предложения разработчикам, многое уже учтено в предварительном тексте, включая позиции регионов. На наш взгляд, документ уже находится в стадии высокой готовности. Предлагаемые нормы позволят упростить процедуру закупок, сделать ее более прозрачной для участников и контролирующих органов, продолжить цифровизацию процесса», — считает Николай Журавлев.

Он также напомнил, что на будущее остаются вопросы оптимизации процесса рассмотрения жалоб для борьбы с профессиональными жалобщиками, а также стимулирования использования инструмента факторинга в рамках гозакупок и закупок государственных компаний.

Согласованные уже сегодня позиции будут способствовать сохранению баланса интересов всех участников контрактной системы, обеспечению полноценного комфортного и эффективного электронного актирования для субъектов РФ, отметил сенатор.

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