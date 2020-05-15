Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обороте 22 кг наркотиков

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство и сбыт наркотических средств).

По версии следствия, организатор и члены преступной группы с ноября 2018 года по июнь 2019 года осуществляли на территории г. Новосибирска незаконные производство и сбыт наркотических средств. С помощью специального программного обеспечения обвиняемые обменивались в сети «Интернет» сведениями о «тайниках-закладках», содержащих расфасованные по мелким партиям наркотики, которые продавали через онлайн-магазин.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами изъято из незаконного оборота свыше 22,8 кг наркотических средств.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу.

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