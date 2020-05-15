Юрий Маневич избран в совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 15 мая. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич избран в совет директоров ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» («Россети ФСК ЕЭС»).

Юрий Маневич также является членом совета директоров ПАО «Россети» и председателем комитета по стратегии при совете директоров ПАО «Россети».

В совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» входят 11 человек. Среди них директор Департамента корпоративной политики и имущественных отношений в отраслях ТЭК Минэнерго России Владимир Фургальский, генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачев, заместитель генерального директора ПАО «Россети» Павел Гребцов, управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер» Игорь Каменской, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский, председатель правления ПАО «ФСК ЕЭС» Андрей Муров, заместитель генерального директора ПАО «Россети» Леонид Неганов, первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Лариса Романовская, член правления – начальник правового управления ассоциации «НП Совет рынка» Николай Рощенко, исполнительный вице-президент представительства концерна «Эни С.П.А.» Эрнесто Ферленги.

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