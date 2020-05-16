В Пермском крае прокуратура контролирует соблюдение прав жителей отдаленного населенного пункта, попавшего в зону подтопления

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Александровска Пермского края по поручению прокурора Пермского края организовала проверку по публикации, размещенной в сети «Интернет», о возможных нарушениях прав жителей отдаленного населенного пункта в период весеннего паводка.

С целью оценки фактической обстановки в поселок Камень Александровского муниципального района выехал прокурор города, а также сотрудники регионального МЧС и органов местного самоуправления.

Установлено, что в данном населенном пункте постоянно проживают не более 13 человек, дома и дворовые территории не подтоплены, водой перекрыт участок дороги, ведущий к поселку.

По итогам надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка своевременности и полноте действий органов и организаций в части обеспечения населения поселка ресурсами и продуктами питания, средствами первой необходимости, а также оказания им медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

В настоящее время в п. Камень организовано дежурство специального водного транспорта для подвоза жителям поселка через потопленный участок дороги товаров первой необходимости и питьевой воды. Кроме этого, по инициативе прокуратуры, в связи с плохим состоянием дорожного полотна и обеспечением бесперебойного транспортного сообщения, районной администрацией также предоставлен спецавтомобиль повышенной проходимости «Урал».

Ситуация находится на контроле прокуратуры.

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