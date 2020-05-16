Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Луна16.05.2020 10:35

Освоение Луны могло бы стать серьезным фактором для взаимодействия РФ и США

Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия России и США в это непростое время. Такое мнение высказал заместитель генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«С сожалением могу констатировать, что за последние годы каналы прямой связи между Госкорпорацией „Роскосмос“ и NASA по целому ряду направлений заметно истощились, — отмечает Сергей Савельев. — Вместо обсуждения десятков проектов, представляющих взаимный интерес, всё сводится либо к доставке астронавтов на Международную космическую станцию в рамках пилотируемой программы, либо к поставке в США российских двигателей РД-180/181. Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьёзным фактором для взаимодействия двух стран в непростое время».

Сергей Савельев добавил, что делегацию Роскосмоса официально звали в США для обсуждения широкого круга вопросов, «но в итоге приглашение главы NASA Джима Брайденстайна было отозвано из-за давления сенаторов».

«Мы официально позвали руководство NASA к себе, однако ответа так и не получили. Надеюсь, что он всё-таки последует — и последует в положительном ключе», — заключает Сергей Савельев.

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