Прокуратура Владимирской области добивается перерасчета выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам, зараженным коронавирусной инфекцией

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Владимирской области проведена проверка по публикациям в СМИ о занижении федеральных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам, зараженным коронавирусной инфекцией.

Прокурорам районов поручено тщательно и всесторонне проверить правильность начисления стимулирующих доплат медицинским сотрудникам, а также лицам из групп риска заражения коронавирусной инфекцией.

Установлено, что в 35 учреждениях здравоохранения области такие выплаты производились с нарушениями требований федерального законодательства не за все время работы.

По указанным фактам прокуроры внесли представления главным врачам больниц в городах Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, Муромском, Александровском, Камешковском, Судогодском, Вязниковском, Петушинском Вязниковском, Собинском, Селивановском Гороховецком, Кольчугинском, Меленковском, Юрьев-Польском и Киржачском районах, ЗАТО город Радужный.

По требованию прокуроров уже произведен перерасчет выплат медицинским сотрудникам некоторых больниц. Принятыми мерами удалось восстановить права медиков на получение стимулирующих выплат, которые были неправомерно занижены.

Полное устранение нарушений находится на особом контроле прокуратуры области.

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