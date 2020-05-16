Прокуратура Иркутской области организовала проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В средствах массовой информации опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская станция скорой медицинской помощи» при начислении федеральных стимулирующих выплат.

В связи с этим прокуратурой Иркутской области организована проверка.

При выявлении нарушений трудовых прав медицинских работников будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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