Прокуратура Иркутской области организовала проверку по публикациям в СМИ о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
В средствах массовой информации опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская станция скорой медицинской помощи» при начислении федеральных стимулирующих выплат.
В связи с этим прокуратурой Иркутской области организована проверка.
При выявлении нарушений трудовых прав медицинских работников будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования.
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