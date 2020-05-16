Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по публикациям в сети «Интернет» о возможных нарушениях трудовых прав работников скорой медицинской помощи в городе Армавире

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В сети «Интернет» опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников одной из подстанций скорой медицинской помощи города Армавира при начислении федеральных стимулирующих выплат.

В связи с этим органами прокуратуры Краснодарского края организована проверка, инициирована встреча с коллективом и руководством подстанции скорой медицинской помощи.

По результатам проверки будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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