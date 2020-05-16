Прокуратура Мурманской области организовала проверку по сообщениям СМИ о возможных нарушениях трудовых прав врачей и водителей скорой помощи

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Мурманской области проводит проверку по сообщениям, размещенным в сети «Интернет», о возможных нарушениях закона при начислении заработной платы и стимулирующих выплат врачам и водителям скорой медицинской помощи.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку законности начисления оплаты труда и условий труда медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция.

При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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