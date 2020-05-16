Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#История#Рокот#Космодромы#Плесецк16.05.2020 16:14

20 лет назад состоялся первый пуск «Рокота»

Ракетно-космический комплекс «Рокот» разработан на базе конверсионной программы по утилизации ракет военного назначения и разгонного блока «Бриз-КМ» в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 июля 1995 года. Была поставлена задача доработать снимаемую с вооружения в рамках договора СНВ боевую ракету УР-100Н для запуска космических аппаратов.

Новый носитель был изготовлен на базе ускорителей первой и второй ступеней межконтинентальной баллистической ракеты путем дооснащения разгонным блоком и головным обтекателем разработки ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). В рамках ракетно-космического комплекса «Рокот» был создан уникальный стартовый комплекс на космодроме Плесецк. Впервые в Российской Федерации стыковка ракеты-носителя и космической головной части стала выполнялась вертикально. В дальнейшем был создан и технический комплекс с чистовым помещением для подготовки иностранных космических аппаратов и заправочным для них комплексом.

Специалистами Центра Хруничева была проделана большая работа по адаптации носителя под коммерческие спутники иностранного производства. Первый демонстрационный коммерческий пуск ракеты «Рокот» с двумя имитаторами космических аппаратов Iridium состоялся 16 мая 2000 года.

За летную историю ракеты-носителя «Рокот» был произведен 31 пуск в рамках федеральных и коммерческих программ. В настоящее время в Центре Хруничева разрабатывается техническая документация на модернизированную версию ракеты «Рокот» с использованием российской элементной базы.

MIL OSI