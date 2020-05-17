В Пермском крае прокуратура потребовала устранить нарушения прав медицинских работников при обеспечении стимулирующими выплатами

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

По поручению прокурора Пермского края органами прокуратуры региона организованы проверки соблюдения прав врачей, среднего и младшего медперсонала, водителей экипажей скорой помощи в части получения стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией.

Прокурорами в медицинских организациях проверяется порядок начисления указанных выплат, исследуются и анализируются платежные документы, изучается каждый конкретный случай.

В ходе надзорных мероприятий выявлено, что медучреждениями региона применялся неверный порядок расчета стимулирующих выплат.

В частности, врачам государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Городская клиническая больница №7» стимулирующие выплаты за апрель 2020 года произведены не в полном объеме. Аналогичные нарушения выявлены еще в 3 учреждениях Пермского края.

С целью устранения нарушений 16.05.2020 региональному министру здравоохранения внесено представление, потребовано незамедлительно провести все необходимые доначисления.

В настоящее время также проверяется информация, размещенная в сети «Интернет», о возможных нарушениях прав медицинских работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Городская больница Соликамска Пермского края», по итогам которой будет дана оценка законности начисления оплаты и условий труда медицинских и иных работников, непосредственно участвующих в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Проверочные мероприятия продолжаются.

Вопросы защиты прав медицинских работников остаются на особом контроле прокуратуры края.

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