Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Восточный#КЦ Восточный17.05.2020 11:06

На Восточном усилены меры по противодействию коронавирусу

В Космическом центре «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») усилены мероприятия по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19. Дважды в день выполняется дезинфекция в автомобильном транспорте, доставляющем работников на космодром.

Помимо этого, регулярная обработка проводится в административных зданиях и на всех объектах космодрома Восточный, а также увеличена периодичность влажных уборок помещений и объектов. Для дезинфекции применяются только те средства, которые прошли соответствующую сертификацию, а все сотрудники предприятия обеспечены санитайзерами.

В Космическом центре «Восточный» регулярно проводится инспекция по соблюдению необходимых мер профилактики коронавируса COVID-19, усилен контроль за режимом ношения масок и дезинфекции. В столовых предприятия введен специальный график посещения, чтобы избежать большого скопления людей. Несколько раз в день идут звуковые оповещения о профилактических мерах, а вся необходимая информация размещена на информационных стендах и мониторах. Ежедневно сотрудникам выдаются защитные маски, продолжают проводить термометрию на входе и в течение дня.

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