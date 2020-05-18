В Курской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в похищении человека, повлекшем его смерть

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Курской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения), п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, вечером 17 сентября 2017 года двое мужчин 36-ти и 32-х лет двигались на автомобиле «Мерседес-Бенц» по ул. Свободы г. Рыльска Курской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель автомобиля совершил наезд на переходившего дорогу пешехода. В результате аварии мужчина получил травмы и потерял сознание.

Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, злоумышленники погрузили пострадавшего в салон автомобиля и привезли в административное здание металлобазы, которая принадлежала одному из них.

На протяжении двух дней они тщательно скрывали присутствие на территории базы травмированного мужчины. Оставаясь без медицинской помощи, он скончался, не приходя в сознание. В ту же ночь злоумышленники вывезли тело на территорию другого района области, где закопали на поле.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Курский областной суд для рассмотрения по существу.

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