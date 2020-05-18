В Магаданской области проводится проверка по факту паводка в Хасынском городском округе

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Хасынского района проводит проверку соблюдения требований законодательства о предотвращении чрезвычайных ситуаций.

Установлено, что в результате разлива р. Палатка в зоне подтопления оказались дачные участки, расположенные по ул. Клубная в п. Палатка.

В ходе проверки будет дана оценка полноты мер, принятых администрацией Хасынского городского округа по реализации полномочий в части своевременного предотвращения чрезвычайной ситуации.

В настоящее время администрацией округа проводятся работы по устранению последствий разлива реки.

Рассмотрение всех поступающих в приёмную обращений будет круглосуточно контролироваться прокуратурой Магаданской области. Прокурорам дано указание во всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу массового подтопления жилых домов, объектов социальной, транспортной инфраструктуры, опасных производственных объектов лично выезжать на места происшествия в целях выяснения всех обстоятельств на месте, координации деятельности органов местного самоуправления, контролирующих и правоохранительных органов.

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