В Сахалинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о попытке обманным путем похитить у предпринимателя более 2 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Заместитель прокурора Сахалинской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, с сентября по декабрь 2019 года злоумышленник требовал у выигравшего конкурс на заключение муниципального контракта индивидуального предпринимателя, денежные средства в сумме более 2,8 млн рублей. При этом мужчина заверил предпринимателя в том, что у него есть возможность повлиять на должностных лиц администрации Анивского городского округа с целью скорейшего заключения контракта, покровительства при его выполнении и приемке выполненных работ.

Одновременно злоумышленник сообщил потерпевшему, что в случае отказа в передаче денежных средств ему грозит воспрепятствование со стороны муниципалитета в реализации контракта.

Противоправные действия обвиняемого пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Южно-Сахалинский городской суд.

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