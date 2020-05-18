Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по экономической политике направил письма с предложениями Председателю Правительства РФ и помощнику Президента РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и помощнику Президента РФ Максиму Орешкину предложения, касающиеся вопросов изменения налогового законодательства.

В условиях пандемии экономика регионов России требует решений, которые помогут субъектам РФ и участникам экономического оборота быстрее восстановиться. Необходима трансформация экономических механизмов. Главную часть указанных решений составляют вопросы поступлений доходов в региональные бюджеты, подчеркнул Андрей Кутепов.

«Из поступивших в Комитет Совета Федерации предложений регионов следует запрос на изменение налогового законодательства, особенно в части региональных налогов», — указал парламентарий.

Он остановился на теме единого налога на вмененный доход (ЕНВД). С момента введения ЕНВД в 2003 году эту систему налогообложения в совокупности применяли почти 2 миллиона индивидуальных предпринимателей и около 280 тысяч организаций. Данная система широко распространена среди малого предпринимательства и микропредприятий, которые дают рабочие места с уплатой всех платежей в фонды и бюджеты и начисление трудового стажа.

По данным Счетной палаты, 95 процентов от числа субъектов МСП это микробизнес, основной отраслью является торговля — 42 процента.

Основное преимущество ЕНВД – возможность совмещать его с другими режимами налогообложения, что дает предпринимателям возможность развивать бизнес, осваивая новые направления работы и виды деятельности с минимальными рисками и издержками. Данный налог идет в местный бюджет.

«Единый налог на вмененный доход в бюджетах планировали заменить налогом на профессиональный доход и патентной системой налогообложения. В настоящее время патент дорожает и не дает тех показателей, которые ожидали. Массового перехода на патент не происходит. Кроме того, не все виды деятельности, которые работают с ЕНВД, могут применяться в рамках патентной системы. Налог на самозанятых не обеспечивает ни перечисления в пенсионный фонд, ни начисление трудового стажа», — говорится в письме.

В качестве предложения регионы просят рассмотреть вопрос о продлении для субъектов малого и среднего предпринимательства режима налогообложения в виде ЕНВД до 2024 года — на срок реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Регионы просят рассмотреть вопрос о продлении для субъектов малого и среднего предпринимательства режима налогообложения в виде ЕНВД до 2024 года

Еще одна тема письма — налог на прибыль. Предлагается вернуться к его первоначальному распределению между бюджетами на период до 2022 года, и снова зачислять в федеральный бюджет один процент налоговых поступлений от него, а не два(остальные поступления от налога на прибыль зачисляются в региональные бюджеты). Это позволит регионам увеличить доходы и повысить заинтересованность субъектов РФ в увеличении прибыли работающих на их территории предприятий.

Андрей Кутепов также поднял вопрос о передислокации штаб-квартир крупных компаний в субъекты РФ.

«Этот вопрос в настоящее время особенно актуален, так как перевод офисов части крупных предприятий и управляющих компаний из Москвы в регионы позволит обеспечить развитие регионов и в части экономики и в части решения вопросов обеспечения вакансий и доходов местному населению. Также это позволит сократить процесс миграции населения в Москву и Санкт-Петербург, что повлияет и на демографическую карту страны, и на сохранение трудовых ресурсов в регионах», — отмечается в документе.

По словам сенатора, данный вопрос уже поднимался не раз и Советом Федерации, и Министерством экономического развития.

В настоящее время определен перечень, где указано 1151 системообразующее предприятие. Из них 424 в Москве. 62 процента (717) предприятий находятся в восьми регионах – это Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Челябинская области, Краснодарский край, Самарская и Ростовская области. В 10 регионах в принципе нет системообразующих предприятий, в 23 регионах меньше четырех системообразующих предприятий на регион.

«Предложения об изменении места нахождения могут быть рассмотрены и в отношении министерств и ведомств. Например, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики находится в Москве, несмотря на то, что это профильное министерство по определенному округу, где необходимо решать очень много сложных задач», — отметил Андрей Кутепов.

Необходимо вернуться к рассмотрению вопроса о переводе крупных компаний и ведомств в регионы, с оставлением в Москве небольших представительств.

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