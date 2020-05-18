Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор сообщила о выделении средств федерального бюджета на проведение реставрации.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в верхней палате парламента от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области сообщила, что более 200 млн. рублей в 2020–2022 гг. будет направлено на ремонтно-восстановительные работы знаменитого памятника культуры XIX века в г. Таганроге, известного как «Дворец Алфераки».

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Это здание – уникальный архитектурный памятник, который не только является жемчужиной города Таганрога и области, но также служит центром туристического притяжения всего Юга России, его посещало ежегодно более 200 тыс. человек, рассказала сенатор. Здесь размещается Историко-краеведческий музей Таганрогского государственного литературного и историко-архитектурного музея-заповедника.

Это здание – уникальный архитектурный памятник, который не только является жемчужиной города Таганрога и области, но также служит центром туристического притяжения всего Юга России

«Несколько лет назад в здании были начаты ремонтно-восстановительные работы, которые проведены на сумму порядка 59 миллионов рублей. Но затем федеральное финансирование прекратилось, вследствие чего работы приостановлены, музей закрыт для посещения. Взять на себя финансирование оставшихся работ Ростовская область или город Таганрог не могут, так как Дворец является объектом культурного наследия федерального значения. Решение этого вопроса, наконец, найдено», — отметила Ирина Рукавишникова.

Сенатор рассказала, что к ней обратилось областное министерство культуры, после чего в Министерство культуры РФ был направлен соответствующий сенаторский запрос. На днях получен официальный ответ за подписью Министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой.

«Принимая во внимание важность завершения работ на данном объекте, Минкультуры России в рамках государственной программы «Развитие культуры» запланированы средства на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте в 2020–2022 годах в объеме 201,2 млн. рублей», — сообщила Министр.

«Историко-краеведческий музей Дворец Алфераки также включен в программу Министерства культуры Российской Федерации, посвященную празднованию 350-летия со дня рождения императора Петра I. В 2022 году здесь планируется проведение масштабных мероприятий международного уровня, приуроченных к этому событию», — добавила Ирина Рукавишникова.

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