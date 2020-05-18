В. Тимченко: Необходимо синхронизировать работу по подготовке поправок к проектам федеральных законов в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации.

Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области провел совещание Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации.

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В ходе мероприятия обсуждались поправки к проектам федеральных законов «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», внесенные в Государственную Думу Правительством РФ и принятые в первом чтении в апреле текущего года.

В режиме видеоконференцсвязи в совещании приняли участие представители Правительства, Министерства экономического развития РФ.

Мы как палата регионов должны синхронизировать работу по подготовке текстов этих документов ко второму чтению

«Сегодня органы государственной власти субъектов Российской Федерации формулируют свои замечания и предложения к проектам федеральных законов, направленных на реализацию реформы контрольно-надзорной деятельности, и мы как палата регионов должны синхронизировать работу по подготовке текстов этих документов ко второму чтению», — отметил Вячеслав Тимченко.

Совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Вячеслав Тимченко

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Совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Эдуард Исаков и Алексей Дмитриенко

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Совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Вячеслав Тимченко и Олег Мельниченко

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Совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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Владимир Полетаев и Екатерина Алтабаева

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Совещание Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного и муниципального контроля

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По словам сенатора, в регионах есть ряд предложений и замечаний концептуального характера к законопроектам. Все они обобщены и направляются в Министерство экономического развития РФ для учета и доработки текстов документов. В частности, парламентарий рассказал о пожеланиях регионов к перечню видов контроля, необходимости установления единообразных требований к организации контрольно-надзорной деятельности, сохранения возможности осуществления бумажного документооборота для районов с неустойчивым доступом к сети Интернет и др.

Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев в ходе мероприятия сообщил, что в настоящее время идет подготовка поправок Правительства РФ к проектам федеральных законов. Он отметил актуальность представленных на совещании вопросов и возможность различными путями решить их в рамках текущей работы.

«Благодаря конструктивной совместной работе с Правительством, Министерством экономического развития, Государственной Думой федеральные законы и нормативные акты, направленные на совершенствование инструментов новой регуляторной политики, должны быть понятны для исполнения и работоспособны, чтобы государственные, муниципальные контролеры чувствовали себя комфортно, а бизнес развивался и продуктивно работал», — подчеркнул Вячеслав Тимченко, подводя итоги совещания.

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