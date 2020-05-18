Г. Карелова: Медработники должны получить положенные им выплаты в кратчайшие сроки

Source: Russia – Council of the Federation

Также необходимо контролировать ситуацию с предоставлением дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, которые борются с пандемией, считает вице-спикер СФ.

Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами. Соответствующее решение Правительства РФ прокомментировала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Вице-спикер СФ обратила внимание, что в некоторых субъектах Федерации врачи и медицинский персонал получили доплаты меньше положенной суммы. «Проблемы есть даже в тех регионах, где инфекция наиболее распространена, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой и с риском для жизни. Выплаты за апрель получили меньше половины медицинских работников, поскольку они начислялись не за всю смену, а исходя из количества отработанных часов», — сказала вице-спикер СФ.

Проблемы есть даже в тех регионах, где инфекция наиболее распространена

Доплаты медицинским работникам будут выплачиваться единовременно в полном размере. «Врачи и медицинский персонал получат положенную финансовую поддержку в полном объеме. Они днями не выходили из инфекционного отделения, ежеминутно рискуя своим здоровьем. Медицинские работники должны получить положенные им выплаты в кратчайшие сроки, не дожидаясь начисления зарплаты. Контроль над реализацией поручения Президента РФ ложится на плечи руководителей регионов», — добавила Галина Карелова.

Кроме того, по ее словам, необходимо контролировать ситуацию с предоставлением дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, которые борются с пандемией. «Страховка должна распространяться на всех, кто с первых дней участвовал в борьбе с эпидемией. И здесь также важно обеспечить тщательный контроль как на федеральном, так и на региональном уровне».

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