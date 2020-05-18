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#Роскосмос#Главное#РКК Энергия#Дмитрий Рогозин18.05.2020 11:52

Дмитрий Рогозин представил Игоря Озара коллективу РКК «Энергия»

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сегодня, 18 мая 2020 года, представил коллективу Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») нового и.о. генерального директора предприятия Игоря Озара. Решение о его назначении на эту должность было принято Советом директоров РКК «Энергия» 15 мая 2020 года. Данный вопрос будет согласован с Наблюдательным советом Госкорпорации «Роскосмос» на его ближайшем заседании в конце текущего месяца.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин: «Госкорпорация приступает ко второму этапу своего развития — речь идет о создании интегрированных структур по тематическим направлениям. Эта реформа давно назрела. Игорь Яковлевич Озар долгое время работал во главе ПАО „Сухой“. Под его руководством была создана самая успешная интегрированная структура отечественного авиастроения, которая способна не только создавать самую лучшую в мире боевую авиационную технику, но и стала успешной финансовой организацией».

Дмитрий Рогозин также поблагодарил прежнего руководителя РКК «Энергия» Николая Севастьянова за проделанную работу и выразил мнение, что его опыт будет крайне полезен при разработке решений, связанных со структурированием российской ракетно-космической отрасли в качестве советника генерального директора Роскосмоса.

Игорь Яковлевич Озар родился в 1961 году в Москве. В 1984 году окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе по специальности организация управления производством в химической промышленности. До начала 2020 года занимал пост генерального директора ПАО «Сухой», где работал с 1999 года. Под руководством Игоря Озара были созданы боевые самолёты — Су-35 и Су-57, выполнены масштабные контракты на поставку фронтовых бомбардировщиков и истребителей для Воздушно-космических сил России, а также завершен первый этап испытаний первого российского истребителя пятого поколения.

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