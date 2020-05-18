Source: Russia Federal Space

#Центр Келдыша#Главное18.05.2020 14:04

Изобретения Центра Келдыша отмечены наградами на «Архимеде»

На Международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» Центр Келдыша (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») за представленные три экспоната получил высшие награды.

Устройство для извлечения диоксида углерода из газовых смесей, позволяющее создавать уникальные аппараты для восстановления состава воздуха с очисткой его от продуктов жизнедеятельности человека и технологических выбросов в замкнутых системах жизнеобеспечения, удостоено серебряной медали. На Салоне был представлен макет-демонстратор разрезного регулируемого сопла для прямоточного воздушно-реактивного двигателя, также получивший серебряную медаль. Данное техническое решение позволит увеличить запас твёрдого топлива стартово-разгонной ступени и дальность полёта летательного аппарата.

Устройство для сброса тепла в космическое пространство, автором которого является Академик РАН, научный руководитель ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» Анатолий Коротеев, удостоено золотой медали. Техническим результатом предлагаемого изобретения является упрощение конструкции сброса тепла, снижение его массы и габаритов.

Традиционно Салон «Архимед» проходит при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Министерства обороны РФ, Союза Машиностроителей России, Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям».

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