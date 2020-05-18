Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#Главное#Космодромы#Байконур#КЦ Южный18.05.2020 13:50

На Байконуре продолжаются мероприятия по противодействию COVID-19

В Космическом центре «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Байконур, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в рамках мер по противодействию новой коронавирусной инфекции COVID-19 продолжаются все необходимые профилактические мероприятия.

Сотрудникам перед началом рабочего дня измеряется температура, в автомобильном транспорте, доставляющем работников на космодром, дважды в день проводится дезинфекция специальным раствором деохлора. Регулярная обработка выполняется в административных зданиях, помещениях и пультовых стартовых и технических комплексов, специалисты обеспечены санитайзерами и дезинфицирующими салфетками.

В аэропорту «Крайний» организован санитарно-карантинный пост, всем пассажирам проводится термометрия, затем они заполняют специальные анкеты-опросники. В филиале установлен обязательный масочный режим для всех работников. Среди работников филиала ЦЭНКИ проводится информационная работа по мерам профилактики COVID-19 — информация размещена на информационных стендах, транслируются видеоролики.

Принимаемые меры позволяют не допустить распространения коронавирусной инфекции на объектах космодрома Байконур. На данный момент среди сотрудников Космического центра «Южный» не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

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