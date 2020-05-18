После вмешательства прокуратуры Иркутской области медицинским работникам произведены стимулирующие выплаты

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Иркутской области организована проверка по сообщениям средств массовой информации о возможных нарушениях прав работников областных государственных бюджетных учреждений здравоохранения «Иркутская станция скорой медицинской помощи» и «Ангарская больница скорой медицинской помощи» при начислении федеральных стимулирующих выплат.

Заместителем прокурора области проведена встреча с коллективом и руководством подстанции скорой медицинской помощи в г. Иркутск.

После вмешательства прокуратуры руководство медицинских учреждений произвело необходимые перерасчеты, работникам, участвовавшим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена коронавирусная инфекция, доначислены стимулирующие выплаты. Министерством здравоохранения области соответствующие субсидии для осуществления выплат доведены до медицинских организаций.

Прокуратурой области ситуация остается на контроле, в том числе проверяется правильность составления списка работников, которые имеют право на эти выплаты. При выявлении нарушений трудовых прав медицинских работников будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования.

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