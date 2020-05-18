После вмешательства прокуратуры Орловской области работникам медицинских организаций выплачено более 13 млн рублей стимулирующих выплат

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Орловской области провела проверку по сообщениям средств массовой информации о нарушениях при начислении стимулирующих выплат работникам медицинских учреждений, фактически оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция.

Установлено, что в нарушение требований закона департаментом здравоохранения Орловской области не была обеспечена своевременная разработка соответствующих локальных нормативных правовых актов в ряде медицинских учреждений области. В результате этого в регионе не был сформирован единый подход к осуществлению выплат стимулирующего характера.

В связи с этим прокуратура области внесла представление первому заместителю губернатора и председателя правительства Орловской области об устранении нарушений закона.

После прокурорского вмешательства медикам и иным работникам учреждений здравоохранения перерассчитано и выплачено более 13 млн рублей.

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