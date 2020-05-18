По результатам проведенной по поручению Генпрокурора России проверки в Ярославской области погашены долги перед бизнесом по исполненным контрактам на сумму более 570 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

С учетом принимаемых по поручению главы государства мер по поддержке пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции субъектов малого и среднего бизнеса бездействие региональных и муниципальных властей по погашению накопившихся перед предпринимателями долгов по исполненным публичным контрактам недопустимо.

В этой связи на особом контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации остаются вопросы скорейшего выполнения государственными и муниципальными заказчиками своих финансовых обязательств перед добросовестными хозяйствующими субъектами.

По результатам проведенного 24 апреля текущего года оперативного совещания Генеральным прокурором Игорем Красновым прокурору Ярославской области дано поручение незамедлительно принять дополнительные меры по погашению имеющейся задолженности перед бизнесом по публичным контрактам.

По выявленным фактам нарушения закона и прав предпринимателей прокурорами в Ярославской области внесено 23 представления, в том числе в адрес заместителя губернатора региона и руководителя департамента здравоохранения и фармации области.

После прокурорского вмешательства предпринимателям выплачена задолженность за выполненные работы, поставленные товары и оказанные услуги в рамках государственных и муниципальных контрактов на общую сумму свыше 570 млн рублей.

Всего с начала текущего года надзорное реагирование позволило погасить просроченную задолженность перед субъектами малого и среднего бизнеса в размере более 740 млн рублей.

Обеспечение прав предпринимателей на своевременные расчеты с ними по исполненным контрактам остается одним их приоритетных направлений работы прокуроров.

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