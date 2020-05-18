Прокуратура Республики Коми проводит проверку соблюдения прав граждан в период весеннего половодья

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Ситуация в сфере защиты населения и территорий от паводков находится на контроле прокуратуры Республики Коми. Исполняющий обязанности прокурора Республики Коми, его заместитель и начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры осуществили выезды в Корткеросский, Усть-Куломский и Прилузский районы, территории которых оказались подтопленными. В рамках выезда проведен прием граждан, осмотрены пункты временного размещения населения, дана оценка действиям органов местного самоуправления.

Для своевременного принятия мер по защите прав местного населения по решению исполняющего обязанности прокурора Республики Коми Михаила Нестерова организована работа временных приёмных в г. Ухте, Корткеросском, Прилузском, Усть-Куломском и Усть-Цилемском районах. Прием граждан по вопросам, связанным с возникновением чрезвычайных ситуаций и устранением их последствий, осуществляется руководством прокуратуры республики, начальниками структурных подразделений прокуратуры республики, прокурорами городов и районов и их заместителями.

Рассмотрение всех поступающих в приёмную обращений будет круглосуточно контролироваться прокуратурой Республики Коми. Прокурорам дано указание во всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, создающих угрозу массового подтопления жилых домов, объектов социальной, транспортной инфраструктуры, опасных производственных объектов лично выезжать на места происшествия в целях выяснения всех обстоятельств на месте, координации деятельности органов местного самоуправления, контролирующих и правоохранительных органов.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI