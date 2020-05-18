Прокуратурой Орловской области по информации, размещенной в СМИ и сети Интернет, о нарушении жилищных прав сирот-инвалидов из Болховского детского дома-интерната организована проверка

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратурой Орловской области по информации, размещенной в СМИ и сети Интернет, о нарушении жилищных прав воспитанников БСУ СО ОО «Болховский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками» организована проверка.

Прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы, связанные с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.

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