Source: Russia Federal Space

#ОРКК#УКВЗ18.05.2020 15:25

УКВЗ поставил первую партию трамвайных вагонов в Новокузнецк

В соответствии с условиями контракта, заключенного в конце 2019 года между Усть-Катавским вагоностроительным заводом (входит в структуру Госкорпорации «Роскосмос» и Объединённой ракетно-космической корпорации) и администрацией города Новокузнецка, 17 мая 2020 года в Новокузнецк прибыла первая партия вагонов модели 71-623-04, состоящая из трех вагонов.

Эта модель может эксплуатироваться как одиночным вагоном, так в режиме многих единиц. Трамвайные тележки с двухступенчатым подрессориванием обеспечивают плавный ход и одновременно с этим отвечают требованиям по уровню шума и вибрации, а простота обслуживания и высокая энергоэффективность вагонов данной модификации обеспечивают минимальные эксплуатационные расходы. Этот трамвай оптимально решает проблемы увеличенного пассажиропотока, а повышенный уровень комфорта, достигнутый благодаря встроенной климатической системе, отвечает всем современным требованиям пассажиров и эксплуатирующих организаций.

С преимуществами новых трамвайных вагонов, прибывших в Новокузнецк, лично ознакомились губернатор Кемеровской области — Кузбасса Сергей Цивилев и представители администрации региона. В числе важных преимуществ губернатор и представители администрации отметили комфортабельный салон, хороший обзор, удобные места для маломобильных пассажиров, климат-контроль, современный мультимедийный комплекс и оптимальное соотношение «цена-качество». Все трамвайные вагоны УКВЗ имеют 100% низкий уровень пола в зоне посадки-высадки пассажиров, оснащены системой климат-контроля, круговой видеофиксацией, электронными табло, USB-разъемами для зарядки гаджетов, системой ГЛОНАСС, тревожной кнопкой, Wi-Fi роутером и современными информационными системами. Поставка следующей партии односекционных вагонов в рамках контракта планируется в Новокузнецк до 30 июня 2020 года. Полностью контракт будет исполнен до 1 сентября 2020 года.

В эту партию войдут также двухсекционные трамвайные вагоны модели 71-142 со 100% низким уровнем пола — это новая разработка УКВЗ совместно с предприятиями Госкорпорации «Роскосмос». В этой модели достигнута максимально возможная пассажировместимость за счет конструкторских решений и применяемых при производстве кузова материалов — модель является аналогом трехсекционного вагона по пассажировместимости. Трамвайный вагон модели 71-142 имеет обновленный кузов вагона с улучшенной шумоизоляцией и сниженным риском коррозии, а также увеличенные дверные проемы, что позволяет сократить время посадки-высадки пассажиров на 30%. Новокузнецк станет первым городом, в который поступят такие трамваи. Новая модель получила наименование «Кузбасс».

Роман Новиков, генеральный директор УКВЗ: «Мы не могли подвести город даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции, приложили максимальные усилия, чтобы исполнить заказ Новокузнецка в срок. Город получит современный и комфортный трамвай, в том числе и двухсекционные вагоны новой модели. Сборка этих вагонов и их поставка в Новокузнецк — особенное событие для УКВЗ: ведь это не только наша наиболее современная и перспективная разработка, но и Новокузнецк стал её первым заказчиком. Уверен, что наше сотрудничество станет долгосрочным, взаимовыгодным и плодотворным!».

Напомним, что 28 октября 2019 года в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией «Роскосмос» и Правительством Кемеровской области — Кузбасса. Соответствующий документ подписали генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Одним из важных направлений взаимодействия Роскосмоса и Правительства области в рамках соглашения станет диверсификация производства организаций Госкорпорации «Роскосмос», которая будет осуществляться путем реализации на территории Кемеровской области проектов с использованием продукции гражданского назначения, выпускаемой предприятиями Госкорпорации.

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