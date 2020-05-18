Федерация воздушно-силовой атлетики России организует открытые тренировки в парках в рамках проекта «Прорыв к здоровью»

Source: Russia Ministry of Sport

Федерация воздушно-силовой атлетики России запустит для жителей ряда регионов страны открытые тренировки в парках в рамках проекта «Прорыв к здоровью».

С 12 мая в России начали действовать частичные послабления режима самоизоляции. В частности, разрешены занятия физической культурой и спортом на улице.

Как отмечает президент ФВСАР Павел Смоляков, тренировки «Прорыва к здоровью» будут полностью соответствовать рекомендациям Минспорта России. «Количество занимающихся в группе будет строго ограничено. Будут также приняты меры для соблюдения дистанции в 5 метров между людьми», – подчеркнул он.

Кроме того, ФВСАР принимает активное участие в движении «Тренируйся дома. Спорт – норма жизни» Министерства спорта Российской Федерации и проводит онлайн-тренировки в своих социальных сетях, регулярно публикуя программы тренировок и обучающие видеоролики, в том числе в прямом эфире.

Всероссийский проект «Прорыв к здоровью» реализуется с 2016 года Федерацией воздушно-силовой атлетики России при поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». «Прорыв к здоровью» предполагает проведение общественных физкультурно-оздоровительных тренировок для всех желающих в парках и придомовых территориях.

Тренировки проекта основаны на базовых упражнениях дисциплины воркаут (основная дисциплина воздушно-силовой атлетики).

Комплекс упражнений подобран таким образом, что любой желающий, вне зависимости от уровня спортивной подготовки, сможет повысить основные физические показатели: координацию, силу, выносливость и гибкость, а также подготовиться к выполнению нормативов комплекса ГТО.

Пресс-служба Минспорта России

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