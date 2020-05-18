Юрий Маневич: «Любой житель частного дома при наличии объекта микрогенерации сможет продавать «излишки» электроэнергии»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 18 мая. – Заместитель Министра энергетики Юрий Маневич принял участие в видеоконференции «Состояние и перспективы развития микрогенерации в Российской Федерации», состоявшейся на площадке Совета Федерации ФС РФ.

Юрий Маневич напомнил, что в конце 2019 года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 471-ФЗ, который заложил правовые основы для реализации в России мер по поддержке микрогенерации. С принятием этого закона потребители, установившие у себя объект микрогенерации (например, солнечную панель), выдающий во внешнюю сеть максимальную мощность не более 15 кВт, получают возможность реализовать избыток электроэнергии.

«Законодательно предусмотрена конструкция, когда любой житель частного дома, у которого имеются подобные энергоустановки, сможет продавать непотребленные им самим «излишки» электрической энергии по средневзвешенной цене оптового рынка сбытовым компаниям, в том числе гарантирующим поставщикам, а гарантирующие поставщики, в свою очередь, будут обязаны такие излишки покупать. При этом параллельно в конце прошлого года были приняты изменения в налоговое законодательство Российской Федерации, освобождающие такие операции от налога на доходы физических лиц», – рассказал Юрий Маневич.

Он отметил, что под действие закона попадают все виды генерации, включая, но не ограничиваясь теми, которые используют ВИЭ. На практике, чаще всего, это могут быть малые ветровые генераторы, солнечные батареи, устанавливаемые на крыше или на земельном участке, малые дизель-генераторы, проточные и погружные микроГЭС, и тому подобные технические решения. Предельное ограничение в 15 кВт выдаваемой мощности обусловлено тем, что присоединение небольших объектов генерации к общей сети не угрожает безопасности энергосистемы.

«В настоящее время мы с ПАО «Россети» и другими заинтересованными сторонами прорабатываем вопрос о необходимости дополнительных правовых, организационных и технических мер, обеспечивающих исключение рисков нарушения надежности и безопасности электроснабжения потребителей при подключении владельцев объектов микрогенерации к электрическим сетям», – сообщил Юрий Маневич.

Заместитель Министра пояснил, что часть особенностей работы объектов будут прописаны в отдельных нормативных документах Правительства Российской Федерации. В свою очередь министерство уже внесло в Правительство проект нормативного акта, определяющего особенности договорных отношений владельцев объектов микрогенерации с сетевыми компаниями. В проработке находятся проекты о технических требованиях при взаимодействии с сетевыми компаниями и о заключении договоров с гарантирующими поставщиками.

«С учетом утвержденного Правительством Российской Федерации плана мероприятий по реализации Федерального закона № 471-ФЗ срок их внесения в Правительство определен в III квартале текущего года, надеемся, что до конца 2020 года они будут приняты», – отметил Юрий Маневич.

15.05.2020

Москва, 15 мая. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич избран в совет директоров ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» («Россети ФСК ЕЭС»).

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