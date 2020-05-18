Ю. Федоров: У микрогенерации большой потенциал в свете развития индивидуального-жилищного строительства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития микрогенерации в Российской Федерации».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров ФедоровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Удмуртской Республики провел в дистанционном режиме «круглый стол» на тему «Состояние и перспективы развития микрогенерации в Российской Федерации».

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В заседании приняли участие представители Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федеральной антимонопольной службы, энергосбытовых компаний и ассоциаций энергетической сферы.

«Тема микрогенерации, особенно на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) давно стала не просто трендом, а в некоторых странах составляет значительную часть от объёма ввода мощностей генерации. Это говорит не только о востребованности микрогенерации, но и некоторых особенностях энергоснабжения потребителей», — сказал Юрий Федоров.

Тема микрогенерации, особенно на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) давно стала не просто трендом, а в некоторых странах составляет значительную часть от объёма ввода мощностей генерации

Сенатор отметил, что в России больше привыкли к централизованному энергоснабжению. «Однако и в наших условиях микрогенерация может и должна развиваться. Особенно если говорить не только о ВИЭ, а вспомнить о возможности генерации электроэнергии, например на сжиженном-природном газе».

В свете принятых решений о поддержке и развитии индивидуального-жилищного строительства, особенно на территориях Дальнего Востока, других изолированных территориях и там, где климатические условия способствуют эффективному функционированию собственной генерации на возобновляемых источниках, вполне уверенно можно говорить о наличии существенного потенциала микрогенерации, подчеркнул парламентарий.

«Итоговое решение, конечно должен принимать собственник. Исходя, как из чисто экономических соображений — стоимости и окупаемости оборудования, так и принципов надёжности энергоснабжения. Думаю, что в большинстве случаев, мы будем видеть картинку, когда микрогенерация станет не единственным источником электроэнергии, а скорее дополнит централизованное электроснабжение. Это логично и может быть обоснованно», — считает Юрий Федоров.

По мнению сенатора, для стимулирования применения гражданами собственного генерирующего оборудования необходимо пойти по пути развития конкуренции как между производителями и поставщиками оборудования, так и финансовыми учреждениями. «Если микрогенерирующее оборудование более эффективно с финансовой точки зрения для потребителя, то можно предложить реализовать проект в формате энергосервисного контракта, где часть экономии направляется сервисной компании».

Сенатор напомнил, что в конце прошлого года был принят федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развитии микрогенерации». Он определил правовой режим микрогенерации, но пока не заработал, так как не приняты подзаконные нормативные акты.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Юрий Федоров

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Юрий Федоров

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Думаю, что после утверждения в нормативных актах механизмов взаимодействия собственников объектов микрогенерации с гарантирующими поставщиками и механизма расчёта цены на электрическую энергию, произведенную на объектах микрогенерации, можно будет говорить о перспективах развития данного сектора энергетики в нашей стране. Напомню, главные факторы для потребителей — это стоимость и надёжность энергоснабжения и исходя из этого мы должны работать».

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич отметил, что указанный закон заложил необходимые правовые основы для реализации поддержки микрогенерации. Она будет способствовать развитию малой распределенной генерации в стране, позволит предотвратить перебои в обеспечении электроэнергией, сгладить пики потребления и сократить затраты потребителей. Развитие микрогенерации также позволит уменьшить загрязнение окружающей среды.

В обсуждении приняли участие заместитель директора Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Кляповский, начальник управления регулирования электроэнергетики Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Васильев, заместитель директора Департамента технической политики компании «Россети» Григорий Гладковский, председатель Правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая, член правления, заместитель председателя правления Ассоциации «НП Совет рынка» Олег Баркин, председатель правления Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов.

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