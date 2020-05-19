Source: Russia – Council of the Federation

Важно обеспечить контроль и мониторинг начисления установленных выплат, отметила вице-спикер СФ.

Целый комплекс мер поддержки, озвученных Президентом России 11 мая, показал свою востребованность, заявила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области «За неделю через Единый портал госуслуг подано более 8 миллионов заявлений на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Особенно важно, что каждая семья, вне зависимости от уровня доходов может претендовать на помощь от государства», — отметила она.

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В Пенсионный фонд поступило почти 3 млн заявлений на выплаты на детей в возрасте до трех лет, а порядка 2 млн 200 тысяч детей уже получили средства. Всего на финансовую помощь могут рассчитывать порядка 5 млн детей.

«Такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребёнком. К тому же теперь всем семьям, воспитывающим детей до трех лет, положены дополнительные средства», — подчеркнула заместитель Председателя СФ.

На финансовую помощь могут рассчитывать порядка 5 млн детей

По словам Галины Кареловой, в период пандемии также принимаются дополнительные решения по содействию занятости и помощи людям, столкнувшимся с безработицей. «Это и возможность дистанционной подачи заявления для постановки на учет в качестве безработного, оформления пособия по безработице. На базе Пенсионного фонда организован ежедневый мониторинг уволенных и взятых на работу, проводится постоянный анализ ситуации».

По данным Министерства труда и социальной защиты РФ, в службы занятости обратились 1 683 145 человек, в том числе дистанционно через портал «Работа в России» 1 014 177. Через государственный портал, на котором размещено более 300 тысяч вакансий, трудоустроено 1 714 человек. «Следует более активно использовать возможности дистанционного трудоустройства, информировать граждан и работодателей», — считает вице-спикер СФ.

В условиях пандемии также важно обеспечить сохранение доходов работающих пенсионеров. В Фонд социального страхования работодатели уже представили сведения для расчета пособий по 730 752 гражданам в возрасте 65 лет и старше, произведены выплаты на 8,64 млрд руб.

«Для граждан старшего возраста режим самоизоляции сохранится до конца мая в полном объёме. Пенсионерам будет оформлен еще один больничный лист в период с 12 по 29 мая. Важно сохранить их уровень дохода на этот период, обеспечить контроль и мониторинг начисления всех установленных выплат», — заключила Галина Карелова.

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