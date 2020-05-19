Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Гонец#Восточный#Космодромы19.05.2020 13:36

Восточный позволит выполнить запуски «Гонцов» на новом «Союзе»

Генеральный директор спутниковой системы «Гонец» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Павел Черенков:

— Госкорпорация «Роскосмос» планирует доработать инфраструктуру космодрома Восточный под осуществление запусков спутников связи «Гонец-М». Что это даст ракетно-космической отрасли?

— Действительно, Госкорпорация «Роскосмос» выполняет комплекс работ по адаптации одной из стартовых площадок на космодроме Восточный для использования под запуски спутников низкоорбитальной системы связи «Гонец» на ракетах-носителях «Союз-2.1б» с разгонными блоками «Фрегат». Помимо работ на самой площадке, будет выполнено математическое моделирование, расчеты полетного задания и работы по созданию унифицированного комплекта проверочного оборудования для работы со спутниками «Гонец-М».

Планируется также изготовление двух адаптеров для сопряжения блока космических аппаратов «Гонец-М» с разгонным блоком «Фрегат». Кроме того, для расширения функций системы персональной спутниковой связи «Гонец» предусмотрено введение дополнительного режима доступа абонентов к спутниковым каналам связи, для чего будет доработано программное обеспечение спутников «Гонец-М» и наземной инфраструктуры. Данная функция позволит значительно расширить круг пользователей системы.

До настоящего момента спутники «Гонец» запускались с космодрома Плесецк на уже устаревшей конверсионной ракете-носителе «Рокот». Площадка на Восточном позволит проводить запуски «Гонцов» на новом серийном носителе «Союз-2», который помимо прочих технических преимуществ гораздо более экологичен. Восточный еще более удобен тем, что этот космодром, в отличие от Плесецка, в основном нацелен на гражданское использование, т.е. это в чем-то и распараллеливание задач внутри космической отрасли. Помимо этого, географическое положение Восточного более универсально с точки зрения баллистики и позволяет выводить спутники на орбиты с большим диапазоном наклонения.

— Какая интенсивность запусков спутников системы «Гонец» может ожидаться с Восточного на ближайшие годы, есть ли какая-то отдаленная перспектива? Ведь площадка строится не на один год.

— Любая низкоорбитальная система — многоспутниковая, она требует систематического пополнения. Для текущей группировки «Гонец» это 1-2 запуска в год. Вместе с тем уже развёрнуты работы по созданию перспективной системы «Гонец» нового поколения, в которой количество спутников будет гораздо больше и, соответственно, будет требоваться выведение всей группировки на орбиту с ее последующим плановым пополнением.

На начальном этапе развертывания будут выводиться по 7 аппаратов за запуск, а затем по 2-3 для поддержания группировки в штатном составе. Поэтому строительство площадки под легкий носитель на Восточном как нельзя актуально для того, чтобы Россия имела собственную постоянно развернутую и работающую низкоорбитальную систему связи.

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