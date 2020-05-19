В. Матвиенко: Сегодня не время устраивать судилище над ВОЗ. Интервью «Интерфаксу»

Source: Russia – Council of the Federation

Спикер Совета Федерации прокомментировала призывы проверить действия Китая и ВОЗ в ситуации с коронавирусом, а также рассказала, есть ли эффект от самоизоляции в России.

Коронавирус уже больше двух месяцев остается главным героем сюжетов СМИ, люди по всему миру привыкают жить в новых условиях, фактически прячась друг от друга. О том, эффективна ли жесткая самоизоляция, нужно ли проводить расследования в отношении Китая и ВОЗ, как будет восстанавливаться авиасообщение, хватит ли у России ресурсов на преодоление кризиса, «Интерфакс» дистанционно поговорил с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

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— Валентина Ивановна, мы не можем не обратиться к теме, которая будет с нами долго существовать, к теме коронавируса. И первый вопрос, который я хотел бы задать: какова, скажем так, эпидемиологическая обстановка в Совете Федерации? Есть ли заболевшие сенаторы? Какие меры по защите от распространения инфекции принимаются в верхней палате?

— Коллеги, мы с первого дня начала эпидемии приняли все необходимые меры в соответствии с рекомендациями санитарно-эпидемиологических служб, с решениями, принятыми мэром Москвы: режим самоизоляции, ограничений, полная регулярная дезинфекция помещений. Сейчас строго соблюдается масочно-перчаточный режим, регулярно проводится тестирование.

Тем не менее, пять сенаторов у нас переболели. К счастью, не было тяжелых форм, но тесты показали положительные результаты. Все сенаторы уже выздоровели и приступили к работе. Заболела также часть сотрудников аппарата Совета Федерации. Кто‑то контактировал с родственниками, другие причины. Большая часть больничных уже закрыта.

Мы вынуждены были, как вы понимаете, перейти на форматы видеоконференций, в том числе и с вами, журналистами, общаемся, к сожалению, в таком режиме. Надеюсь, что все‑таки скоро придет время, когда мы сможем очно общаться, потому что никакие видеоформаты не заменят живого общения.

20 мая у нас состоится пленарное заседание. Мы должны будем принять очередные законы по реализации пакета предложений президента, с тем, чтобы они как можно быстрее заработали. Перед началом заседания снова все сенаторы пройдут тестирование. В зал допускаются только те, у кого отрицательный результат.

Хотя сейчас уже ситуация развивается, скажем, не так остро, как в предыдущее время, тем не менее, расслабляться рано. Дисциплина, соблюдение требований – это залог нашего успеха. И мы должны показывать в этом пример.

— Тема коронавируса получает международный политический оттенок. В частности, из Вашингтона звучат упреки в адрес Пекина в связи с возникновением пандемии. Дональд Трамп уже говорит о разрыве отношений с КНР, звучат требования провести международное расследование в отношении Китая. Отсюда вопрос: с вашей точки зрения, необходимо ли такое международное расследование? Будет ли Россия поддерживать такие инициативы?

— К сожалению, ситуация с развитием пандемии во всем мире пока не научила политиков, никто не извлек из нее уроки. Казалось бы, такое серьёзное положение дел должно было укрепить международное сотрудничество в сфере здравоохранения, привести к объединению усилий ученых в выяснении происхождения этого вируса, его структуры. Нужно как можно быстрее вместе разработать вакцину, которая была бы доступна всем людям, всему человечеству, всем странам. А не заниматься перетягиванием каната и гонкой, кто первым это сделает.

Недостаточные меры, которые были в ряде стран, и негативное развитие ситуации с эпидемией коронавируса привели к тому, что начали искать виновных. Вместо того, чтобы разобраться в своих ошибках: понять, что было сделано не так, где нужно усилить работу, — начали перекладывать ответственность, в частности, на Китай; голословно обвиняя его непонятно в чем, потому что никаких доказательств нет.

Китай как раз первым принял этот удар. И в результате грамотных, профессиональных ограничительных мер, строгого режима изоляции, карантина ему удалось справиться с этим, наработать опыт борьбы с коронавирусом и дать передышку месяц-полтора другим странам.

К сожалению, не все наши партнёры всерьёз восприняли надвигающуюся угрозу и не все своевременно приняли исчерпывающие меры. У кого‑то электоральный период, у кого‑то какие‑то другие политические соображения. И поэтому начали искать виновных, перекладывать ответственность, в частности, на Китай, говорить не о международном сотрудничестве в выявлении причин, а назначать виновного в появлении коронавируса. Политизация таких процессов очень опасна, это вызывает серьёзную, большую тревогу.

Россия, конечно же, против всяких таких надуманных расследований, голословных обвинений. Мы будем выступать категорически против.

Я считаю, что нам всем нужно объединиться в создании глобальной системы эпидемиологической безопасности – вот что нужно сегодня миру. Мы будем выступать за усиление международного сотрудничества.

— В понедельник открылась онлайн-ассамблея Всемирной организации здравоохранения. П­о последним данным, более сотни стран высказываются в пользу расследования или необходимости дать оценку деятельности ВОЗ в ситуации с пандемией коронавируса. Каково ваше отношение к этим призывам и требованиям? И как Россия будет себя вести в этой ситуации?

— Всемирная организация здравоохранения — это один из очень важных опорных международных институтов Организации Объединенных Наций. Это структура с безупречной репутацией, которая многие десятилетия налаживала сотрудничество в области здравоохранения, вырабатывала рекомендации, оказывала содействие и помощь развивающимся странам, в том числе эффективно организовывала работу по борьбе с разного рода заболеваниями, вызовами в этой сфере.

Безусловно, когда проблема коронавируса перестанет быть такой острой, уйдёт из активной повестки дня, надо будет всем, в том числе, возможно, и Всемирной организации здравоохранения по полочкам разобрать — какой опыт мы обрели, в чем ошибались, какие выводы надо сделать.

Но уж точно нет сегодня оснований устраивать судилище, какие‑то расследования, уничтожать то полезное, что наработано десятилетиями человечеством. Безусловно, Российская Федерация будет выступать против такого рода действий. Мы считаем, что ВОЗ — очень полезная структура, и она в том числе много сделала на этапе возникновения коронавируса в плане мониторинга ситуации, выработки рекомендаций, координации работы, деятельности учёных, вирусологов, медиков. И ни в коей мере нельзя позволить сейчас разрушить этот институт.

На уровне отсутствия всякого здравомыслия даже появляются идеи создать какую‑то альтернативную структуру. Не сейчас. Не время. Сейчас точно этого делать нельзя.

— Российские власти вводят в действие третий пакет мер поддержки бизнеса и граждан. А это очень дорогостоящие меры, как мы все понимаем. Хватит ли у России ресурсов, нет ли угрозы резкого роста бедности в связи с коронавирусом? И нет ли необходимости более энергично двигаться по пути снятия ограничений для бизнеса сегодня?

— Прежде всего я хочу сказать, что в последнее время президент, правительство очень много уделяли времени и внимания созданию устойчивой макроэкономической и макрофинансовой ситуации в стране. И шла очень активная дискуссия в обществе: «вот зачем вы создаете эту „кубышку“? Надо всё потратить, надо всё расходовать».

Реальность подтвердила правильность действий, которые были предприняты. Мы встретили коронавирус, имея устойчивую финансовую ситуацию. Фонд национального благосостояния позволяет нам как решать текущие медицинские задачи, так и оказывать существенную помощь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, а также принимать меры по поддержке малого и среднего бизнеса и в целом экономики страны.

Я знаю ситуацию – никаких оснований для серьезных тревог нет. Да, она непростая, требует сегодня более собранной, более эффективной работы не только власти, но и компаний, бизнеса, всех. Более бережного расходования средств и так далее. Тем не менее, все социальные обязательства, которые взяло государство на себя в этом году, в полном объеме будут выполнены, не будут секвестированы. Расходы бюджета в этой части ни в коей мере сокращаться не будут.

Вы правильно сказали, что пакет мер, предложенный президентом 11 мая, очень дорогостоящий, финансово затратный. Но что отличает стиль и президента, и нынешнего правительства? Это не некие волюнтаристские, популистские решения. Прежде чем объявить этот пакет, команда над ним работала очень тщательно, просчитала все расходы – они выверены, они соотносятся с возможностями нашего бюджета и наших финансовых инструментов и институтов, и поэтому они, безусловно, будут все исполнены. И как раз президент призывает к дисциплине сегодня… Вот та ситуация, которая сложилась с несвоевременной выплатой медикам, работающим с коронавирусными больными, специально выделенных для этого доплат, она возмутительна. И, конечно, президент строго всех предупредил о недопустимости таких действий.

Большое внимание уделяется защите семей с детьми, потому что это главный приоритет государства. Важнейшими задачами являются забота о доходах граждан и, конечно, сохранение экономики. Пришло время начинать «перезапускать» экономику и не допустить банкротства компаний, малого, среднего бизнеса, потери рабочих мест.

Граждане могут быть спокойны: финансовых возможностей у страны сегодня достаточно, чтобы реализовать все эти меры, сохранить все социальные обязательства. Ситуация находится под постоянным контролем, она мониторится. И если возникнет необходимость, будут приниматься дополнительные меры.

— В социальных сетях развернулась бурная дискуссия относительно необходимости и законности жестких ограничительных мер, принятых в России и в первую очередь в Москве (ограничение перемещения, закрытие предприятий и заведений сферы услуг). С вашей точки зрения, оправданы ли эти меры?

— Ну, то, что это в социальных сетях активно обсуждается, – это нормально, потому что вопрос волнует всех. Конечно, никому не нравятся меры самоизоляции, ограничения, но, коллеги, это же не выдумка России. Посмотрите: все страны, которые ответственно отнеслись к угрозе пандемии, действовали ровно так. Потому что были рекомендации Всемирной организации здравоохранения, вирусологов, специалистов, медиков, ученых, сотрудников санитарно-эпидемиологических служб.

Сегодня уже можно твердо сказать, что эти меры были правильными, необходимыми. И только благодаря дисциплине абсолютного большинства наших граждан, пониманию необходимости этих мер и четкому действию властей в России удалось не допустить взрывного характера развития эпидемии. А это значит, что наша система здравоохранения получила время для развертывания дополнительных коек, для строительства новых госпиталей. Назовите хоть одну страну, где за такое короткое время было построено так много больниц и развернуто такое масштабное количество новых койко-мест, чтобы создать условия для лечения любого человека, который заболеет. Этот режим себя оправдал. Мы видим, что сегодня можно говорить о выходе уже на плато и об определенном снижении темпов роста.

Я в курсе всех принимаемых решений, и знаете, когда только появилась эта угроза, президент сразу сказал и всех предупредил: самое главное – меры по сохранению здоровья и жизни людей, во главу угла ставьте только это. Исходя из рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб принимались меры. И нам удалось сегодня добиться того, что в России в несколько раз ниже смертность от COVID-19, чем в других государствах. Я считаю, это главный показатель, который подтверждает правильность принятых и принимаемых мер. Все остальные — косвенные.

В целом Россия действовала по строго выработанному сценарию, разработала стратегию борьбы с эпидемией коронавируса. И эта стратегия себя точно сегодня оправдала.

Еще рано хлопать в ладоши, нам предстоит дальнейшее принятие мер, чтобы полностью свести на нет угрозу, но мы обрели опыт. И нужно всем с пониманием отнестись к мерам и действиям властей. Этот путь был единственно правильным, в чем мы убеждаемся сегодня.

— Как вы считаете, ожидать ли россиянам в текущем году полноценного восстановления авиасообщения с другими странами на том уровне, который существовал до пандемии?

— Очевидно, и не надо быть здесь специалистом, что в этом году, до конца этого года в полном объёме авиасообщение докоронавирусного периода, конечно, не будет восстановлено.

У властей нет никаких намерений как‑либо это без оснований ограничивать. Ведь это зависит не только от России. Ситуация с коронавирусом в мире развивается по‑разному. Страны принимали разные ограничительные меры — где‑то более жёсткие, где‑то более мягкие, и снимать они их будут тоже не одномоментно, а постепенно. И открывать свои границы тоже будут постепенно.

Посмотрите, даже две страны Евросоюза — Франция и Испания — пока не могут договориться об общих принципах открытия границ для граждан. А уж чего говорить в целом про ситуацию в мире?

Ряд стран, например, заявили, что все туристы, которые приедут к ним, обязательно должны пройти двухнедельный карантин. Поедут наши туристы в эти страны? Думаю, что навряд ли. И когда мне задавали аналогичный вопрос — можно ли планировать туристические поездки на этот год, — я сказала, что туристические поездки планировать я не советую. Но это не означает, что Россия границы не откроет.

Конечно же, все зависит от ситуации. Вы видите, каждую неделю вводятся все новые и новые послабления. Но авиационное сообщение может быть открыто с теми странами, которые будут готовы принимать россиян.

Туризм туризмом, а есть, конечно, разные жизненные обстоятельства – кто‑то хочет воссоединиться с семьей, кто‑то работает за границей, у кого‑то были личные планы. Конечно же, никто не будет препятствовать таким людям выезжать в те страны, в которые они хотят ехать. Но только они должны понимать, что их там ждет. Примут ли их? Нужно ли будет проходить двухнедельный карантин? Какие еще будут меры, ограничения и так далее. Вот это уже ответственность каждого гражданина, ее надо взвесить. И во главе угла здесь также должно быть здоровье и жизнь людей. И каждый должен принять ответственное решение.

Мы, конечно, заинтересованы в сохранении нашего авиационного сообщения, поэтому оно, безусловно, начнет открываться. Пока трудно сказать, произойдет это в июне, в июле, в августе, в сентябре – в зависимости от условий тех стран, куда планируется летать. Будут ли принимать наши самолеты, будут ли принимать наших граждан, будет ли поток граждан, для того чтобы можно было организовывать авиарейсы?

Прежде чем принимать решение куда‑то выезжать, надо взвесить возможности, все плюсы, минусы и последствия этого, потому что пока еще серьезная ситуация с коронавирусом сохраняется. Нельзя упрощать и считать, что уже всё хорошо и завтра можно летать по всему миру. К сожалению, нет.

— Сейчас активно обсуждается возможность объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа. В чем целесообразность такого объединения, что это даст регионам, их жителям? И вообще, как вы относитесь к подобного рода объединениям?

— Территориально-административное деление РФ, которое досталось нам в наследство, уже не в полной мере соответствует новым экономическим, политическим, инвестиционным и иным условиям. Какие бы усилия ни прилагала федеральная власть, уровень бюджетной обеспеченности регионов очень разнится, и эта разница, к сожалению, еще достаточно велика. Но говорить о каком‑то насильственном объединении, о какой‑то кампании, о каких‑то командах сверху не приходится. По нашему законодательству только граждане на референдуме могут принять решение об объединении субъектов Российской Федерации.

Безусловно, нужны очень тщательные расчеты – экономистов, социологов, необходимо изучение демографической ситуации, плюсов, которые даст объединение. Такие варианты могут рассматриваться, если исследования убедительно покажут, что это приведет к существенному ускорению экономического и социального развития, к повышению уровня благосостояния граждан.

В пользу объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа было приведено достаточно аргументов. Мне кажется, что это решение назрело. Ведь в свое время Ненецкий автономный округ входил в Архангельскую область. И в случае, если граждане на референдуме примут такое решение, то будут сняты административные барьеры для бизнеса, для совместного инвестиционного развития, для укрепления финансовой базы региона, повышения уровня доходов граждан и так далее.

Есть и еще целый ряд регионов (я не буду их называть), которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития. Над этим надо думать, надо обсуждать.

— То есть вы не исключаете объединение и других регионов в будущем?

— Коллеги, нет, это из моих слов не вытекает. Как вы видите, инициатива объединения пришла от двух глав регионов, которые понимают перспективы и возможности развития. И, если их поддержат граждане, этот проект может быть реализован. Этот процесс должен быть созревшим, выношенным, понятным людям, а решение очень серьезно аргументированным.

— Комментируя объединение регионов, вы сказали об экономическом и демографическом эффекте. А не будет ли это, на ваш взгляд, нарушением федерализма и прав народов?

— Конечно же, нет. Независимо от того, объединятся регионы или нет, они живут в едином правовом поле. И у нас очень четко прописаны законы о правах коренных малочисленных народов. Я считаю (и об этом говорили руководители Архангельской области и НАО), что в случае объединения коренные малочисленные народы Ненецкого автономного округа получат даже больше возможностей для реализации своих прав.

Новый субъект Федерации может стать одним из мощных северных регионов, в том числе и в освоении Северного морского пути, в развитии Арктической зоны и так далее. Поэтому процесс объединения ни в коей мере не подрывает основы федерализма. Чем сильнее экономически и социально будут регионы, тем сильнее будет Федерация.

— Россия готовилась к масштабным празднованиям 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но ситуация с коронавирусом внесла коррективы: пришлось перенести парад и шествие «Бессмертного полка». Ваш коллега, сенатор Виктор Бондарев предложил провести парад Победы 3 сентября. Как вы относитесь к такой идее?

— Коллеги, несмотря на коронавирус, который внес серьезные изменения в наши планы, то, как трогательно в этих условиях люди отметили День Победы, говорит о том, что этот праздник для наших граждан действительно великий, и его у нас никто никогда не отнимет.

Конечно, пока планы не в полной мере реализовались. Но парад Победы, торжественный, соответствующий этой дате, безусловно, в России пройдет.

Мы в Совете Федерации встречались с военными историками, обсуждали возможные даты проведения парада, спрашивали какую бы из них они считали наиболее приемлемой. Назвали столько памятных дней, связанных с Великой Отечественной войной, что даже трудно определить, какой из них более знаковый.

Как только позволит ситуация с коронавирусом — а мы не будем рисковать здоровьем и жизнями наших граждан — и санитарно-эпидемиологические службы скажут, что такого рода мероприятия можно проводить, такая дата будет определена. Решение примет президент с учетом развития ситуации, учитывая мнения ветеранов, военных историков, Министерства обороны.

Давайте подождем. Парад будет. Когда — узнаем позже.

— Еще хотелось бы услышать ваше мнение по поводу законодательной инициативы правительства, позволяющей полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни населения. Здесь вы не усматриваете никакого риска злоупотребления?

— Знаю, что эта тема очень активно обсуждается, и как раз обсуждаются возможные риски. Тревогу людей можно понять.

Закон только поступил на рассмотрение в Государственную Думу. Наши два профильных комитета активно взаимодействуют с комитетами Государственной Думы. Задача законодателей – свести на нет риски, сделать так, чтобы не было возможностей злоупотребления этим правом.

Граждане должны четко знать, что может позволить себе полиция, а что нет. Мы выслушаем мнение Министерства внутренних дел. Это как раз тот случай, когда нужно внятно объяснить основания, и прописать их без возможности двойной трактовки.

Мы будем работать над этим законом. Когда он уже обретет окончательную редакцию, тогда можно давать более точную, подробную оценку.

Опубликовано на сайте Информационного агентства России «Интерфакс» от 19 мая 2020 г.

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