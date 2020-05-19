В Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях медработники после вмешательства прокуратуры получили причитающиеся выплаты стимулирующего характера

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Органы прокуратуры Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей в ходе проверок выявили нарушения при начислении медицинским работникам и водителям экипажей скорой помощи стимулирующих выплат.

В Самарской области в целях устранения нарушений при расчете выплат работникам, участвовавшим в оказании медицинской помощи гражданам с коронавирусной инфекцией в медицинских учреждениях городов Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Похвистневском района, приняты меры реагирования, в том числе внесено представление исполняющему обязанности регионального министра здравоохранения. После вмешательства прокуратуры произведены необходимые перерасчеты, медработникам доначислены стимулирующие выплаты на сумму 73,8 млн рублей.

В Оренбургской области прокуроры выявили нарушения при начислении выплат работникам медицинских учреждений в городе Гае, Бугурусланском и Тоцком районах. Кроме того, было установлено, что в Бугурусланском районе 20 работников фельдшерско-акушерских пунктов и 17 сотрудников районной поликлиники в условиях высокого риска заражения COVID-19 были необоснованно исключены из перечня получателей дополнительных выплат. После вмешательства прокуратуры медработникам выплачено более 1 млн рублей. В г. Медногорске после корректировки по протесту прокуратуры локального нормативного акта фельдшер и водитель скорой медицинской помощи получили около 100 тыс. рублей.

В Ульяновской области по мерам прокурорского реагирования причитающиеся доплаты в размере около 2,5 млн рублей получили работники медико-санитарной части имени заслуженного врача России В.А. Егорова.

Вопросы защиты прав медицинских работников остаются на особом контроле органов прокуратуры.

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