В Пермском крае органы прокуратуры принимают меры в защиту прав граждан, пострадавших в результате паводка

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Органы прокуратуры Пермского края с момента начала повышения уровня рек в период весеннего половодья усилили надзор за соблюдением прав граждан, попавших в зону подтопления.

Территориальные прокуроры с целью оценки фактической обстановки в населенных пунктах осуществляют выезды в проблемные территории. По итогам надзорных мероприятий дается правовая оценка своевременности и полноте действий органов и организаций в части обеспечения населения поселка ресурсами и продуктами питания, средствами первой необходимости и связи, а также оказания им медицинской помощи и лекарственного обеспечения.

Например, в поселке Камень, где перекрыт водой участок дороги, ведущий к населенному пункту, по требованию прокурора г. Александровска местная администрация предоставила спецавтомобиль повышенной проходимости «Урал», а также организовала дежурство водного транспорта для подвоза населению товаров первой необходимости и питьевой воды.

В поселке Тюлькино Соликамского района по представлению городского прокурора подтопление признано чрезвычайной ситуацией. Установлено, что в данном населенном пункте 28 жилых домов подтоплено, водой перекрыт участок дороги протяженностью более 1 км, ведущий к поселку.

Соликамским городским прокурором организована мобильная приёмная, где ежедневно осуществляется прием жителей посёлка, на постоянном контроле находится своевременность и полнота действий органов и организаций в части обеспечения населения поселка продуктами питания, питьевой водой, медицинской помощью.

В настоящее время в п. Тюлькино организован пункт временного размещения, жителям предоставляется трехразовое горячее питание. Сообщение с посёлком осуществляется автомобилем высокой проходимости.

Вопросы защиты прав жителей пострадавших территорий остаются на особом контроле прокуратуры.

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