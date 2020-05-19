В регионах при поддержке Минспорта России прошла акция «Рекорд Победы»

Source: Russia Ministry of Sport

Федерация воздушно-силовой атлетики России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации провела всероссийскую спортивно-патриотическую акцию «Рекорд Победы», приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этом году мероприятие прошло с 1 по 16 мая в режиме онлайн.

В рамках акции россияне выполнили 241 036 отжиманий. Принять участие в мероприятии мог любой желающий вне зависимости от возраста и физической подготовки. Необходимо было выполнить любую вариацию отжиманий (от пола, с колен, с возвышенности и др.), записать выполнение упражнения на видео и выложить в своём аккаунте в социальных сетях ВКонтакте или Instagram с соответствующим хештегом и отметкой аккаунта ФВСАР.

Одним из самых активных регионов стал Краснодарский край – там участие в акции приняли 182 жителя. А тренер Федерации воздушно-силовой атлетики Калининградской области Евгений Казаков установил в честь Победы личный рекорд, выполнив 75 отжиманий от пола за 1 минуту.

В прошлом году Федерация воздушно-силовой атлетики России совместно с всероссийским информационным проектом Workout Russia организовала онлайн-акцию «Подтянись за победу», которая проходила с 1 по 9 мая. В этом году было решено продлить срок проведения акции, чтобы дать возможность ещё большему количеству людей внести свой вклад в Великую Победу.

Пресс-служба Минспорта России

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