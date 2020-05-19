В Ростовской области прокуратурой защищены права инвалида в условиях распространения коронавирусной инфекции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Аксайского района Ростовской области в связи с поступившим обращением провела проверку соблюдения администрацией района законодательства при оказании мер социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Установлено, что заявительница является инвалидом 2 группы и состоит в льготной базе управления социальной защиты населения администрации района как лицо, получающее единовременную выплату по жилищно-коммунальным услугам. Однако, в нарушение законодательства, ей необоснованно было приостановлено начисление компенсации фактически произведенных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Прокуратура внесла начальнику управления социальной защиты населения представление. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования права заявителя восстановлены, произведен перерасчет и восстановлена выплата.

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