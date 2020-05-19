В Ростовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о массовом отравлении таллием

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ведущего инженера-конструктора одного из отделов конструкторского бюро ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

По версии следствия, мужчина на почве личных неприязненных отношений с несколькими руководящими сотрудниками организации в 2017 году неоднократно добавлял раствор с содержанием химического элемента таллия в бутылки с питьевой водой, при употреблении которой получили отравление ряд сотрудников бюро.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу.

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