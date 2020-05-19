Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы обсудят вопросы государственной поддержки российских предприятий и заслушают доклад заместителя Председателя Правительства РФ Т. Голиковой.

В Совете Федерации состоится 482-е заседание.

Как ожидается, сенаторы примут два обращения: к народам и парламентам мира в связи с 75-летием Победы, в котором говорится о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма, а также обращение к гражданам РФ об исторической памяти о подвигах воинов и тружеников тыла в период Великой Отечественной войны, совершенствовании поисковой работы, сохранении и реставрации памятников и мемориалов погибшим защитникам Отечества. Эти документы были разработаны профильными комитетами СФ.

Будет рассмотрен вопрос о назначении на должность заместителя Генерального прокурора РФ.

Члены Совета Федерации обсудят ряд антикризисных законов по поддержке населения и бизнеса в период пандемии. Среди них — законопроект, внесенный заместителем Председателя СФ Николаем Журавлевым ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и рядом депутатов Государственной Думы об освобождении от налогообложения материальной выгоды, полученной при реализации заемщиком права на изменение условий кредитного договора.

Сенаторы также обсудят вопросы о расширении возможностей Правительства РФ по оказанию гарантийной государственной поддержки российским предприятиям.

В повестке дня законы о проведении в качестве эксперимента дистанционного электронного голосования, совершенствовании процедуры сбора подписей и проверки подписных листов, об индивидуализации тарифов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Также планируется внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы обязательного страхования банковских вкладов. Речь идет о распространении системы обязательного страхования вкладов в банках на некоммерческие организации и об установлении дополнительных гарантий по страхованию денежных средств физических лиц, которые были зачислены на их банковские счета в результате выполнения социально значимых обязательств.

В рамках «правительственного часа» заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова расскажет о ситуации с коронавирусной инфекцией и мерах по противодействию ее распространения.

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