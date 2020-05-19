Гражданин Республики Таджикистан осужден к 15 годам лишения свободы за совершение особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Приговором суда г. Пенджикент Согдийской области Республики Таджикистан гражданин данного государства Шахбоз Мустафоев признан виновным и осужден к 15 годам лишения свободы за преступление, совершенное в Российской Федерации, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Принятое судом решение является примером успешного взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан.

Уголовное дело по обвинению указанного лица в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней расследовалось следственным отделом по г. Пушкино Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

С 2013 года Мустафоев находился в федеральном розыске.

После установления его местонахождения на территории Республики Таджикистан материалы дела с запросом об осуществлении уголовного преследования Мустафоева Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 2014 году были переданы в Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993.

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