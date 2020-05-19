Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание Комитета СФ по социальной политике.

В Комитете СФ по социальной политике прошло заседание в режиме видеоконференции, которое провела председатель Комитета Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области полномочный представитель Правительства Российской Федерации в СФ Андрей Яцкин, заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, руководитель секретариата заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой — Елена Рожкова.

В ходе заседания речь шла о подготовке «правительственного часа» по вопросу, связанному с коронавирусной инфекцией и мерами по противодействию ее распространению в России.

Замедлено распространение инфекции, не допущено резкого роста числа заболевших за счет предотвращения или ограничения передачи коронавируса внутри страны

Галина Карелова отметила, что меры, принимаемые Правительством РФ, позволили сдержать масштабное распространение новой коронавирусной инфекции. «Замедлено распространение инфекции, не допущено резкого роста числа заболевших за счет предотвращения или ограничения передачи коронавируса внутри страны, защищены граждане из групп риска, прежде всего те, кому больше 65 лет», — перечислила вице-спикер СФ.

Инна Святенко

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Галина Карелова

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Олег Гриднев сообщил, что проблем с оснащением коек для больных с пандемией коронавируса нет — в стране почти 160 тыс. больничных коек перепрофилированы для пациентов с коронавирусной инфекцией. «Есть еще проблемы по организации работы, по подходам к лечению», — сказал он.

Отвечая на вопросы сенаторов, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко заявил, что ведомство проведет проверку на выявление неоплаченных больничных.

«Если листок нетрудоспособности есть, он, безусловно, будет оплачен. Мы еще раз проверим Фонд социального страхования, есть ли неоплаченные больничные по состоянию на конец марта», — добавил замглавы Минтруда.

В ходе мероприятия члены Комитета СФ рекомендовали к одобрению изменения в законодательство в части установления квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих и должностям служащих, а также поддержали изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации.

«Комитет рекомендовал палате одобрить установление предельного возраста для замещения должностей руководителей, заместителей руководителей государственных и муниципальных образовательных организаций высшего образования и научных организаций и руководителей их филиалов», — пояснила Инна Святенко.

Кроме того, члены Комитета обсудили тему подготовки к летней оздоровительной кампании 2020 г. в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации .

Инна Святенко отметила, что единого дня начала летней оздоровительной кампании для детей не будет. Каждый регион самостоятельно будет определять начало летней оздоровительной кампании в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора Ирина Брагина считает, что в новых условиях следует создать максимально закрытый режим работы лагерей, когда сотрудники в течение всего времени должны будут находиться на территории учреждения.

«Необходимо увеличить количество медицинского персонала, прошедшего специальную подготовку для работы в условиях коронавирусной инфекции, обеспечить запас средств индивидуальной защиты и дезинфекции», — сказала Ирина Брагина.

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Янина Голубева сообщила, что летние смены в детских лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней. По мнению специалистов Министерства просвещения, старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России может быть дан с 1 июля. В настоящее время около 33,4 тыс. организаций отдыха и оздоровления для детей готовы к открытию в этом году с учетом ситуации, связанной с пандемией.

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