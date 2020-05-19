Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#Терра Тех#ДЗЗ#Орбитальные группировки19.05.2020 11:05

Как технологии ДЗЗ помогают бизнесу в условиях изоляции

Дочерняя компания холдинга «Российские космические системы» ТЕРРА ТЕХ (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в рамках серии вебинаров в кооперации с ведущими экспертами геоинформационной отрасли и представителями Госкорпорации «Росатом» рассказала о возможностях технологий дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для организации удаленного мониторинга территорий, активов и ресурсов предприятий различных отраслей экономики.

В вебинарах приняли участие более пятисот специалистов из России и стран ближнего зарубежья. Тема использования технологий дистанционного зондирования Земли, в том числе в условиях изоляции, вызвала большой интерес у слушателей, а онлайн-формат мероприятия предоставил возможность задать вопросы экспертам, получить актуальные знания в области геоинформатики и профессиональные «инсайты» для бизнесов, не выходя из дома.

Большой отклик у аудитории вызвала тема возможностей применения зондирования Земли для целей инженерных изысканий, проектирования и BIM-моделирования. Сотрудники ТЕРРА ТЕХ рассказали, как космическая съемка может помочь при управлении строительными проектами на разных этапах, от предпроектных работ и полевых изысканий до сдачи объекта в эксплуатацию. В рамках вебинара Госкорпорация «Росатом» заявила о планах по использованию технологий дистанционного зондирования Земли при строительстве объектов использования атомной энергии в России и по всему миру.

Геннадий Сахаров, директор по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом»: «Пилотным объектом по созданию отраслевой системы дистанционного мониторинга выбрана площадка строительства атомной электростанции „Руппур“ в Республике Бангладеш. Ранее было выпущено соответствующее распоряжение о старте пилотного проекта и включения его в дорожную карту реализации соглашения о сотрудничестве между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Госкорпорацией „Росатом“. Дистанционное зондирование Земли, используемое нами, уже доказало свою эффективность не только в плане контроля сроков сдачи работ, обеспеченности строительными материалами, передвижения строительной техники на площадке, но и в плане получения экономической выгоды от внедрения ДЗЗ-технологий».

Большой плюс применения космической съемки состоит в том, что она позволяет контролировать удаленные и территориально-распределенные объекты, которые кредитуют банки или принимают на страхование компании, разбросанные по всей стране или миру.

Генеральный директор ТЕРРА ТЕХ Милана Элердова: «Технологии дистанционного космического мониторинга в условиях изоляции могут оказать помощь в контроле объектов строительства, дополняя имеющиеся наземные методы строительного контроля в интересах кредитно-финансовых учреждений, инвестиционных компаний, девелоперов и физических лиц, финансирующих, к примеру, возведение жилья».

Опытом применения комплексных БПЛА-решений в различных сферах бизнеса поделился спикер от российской группы компаний «Геоскан». В том числе участники вебинаров узнали об использовании беспилотных летательных аппаратов для организации дистанционного контроля строительных объектов. В эфире вебинара был разыгран доступ к снимкам сверхвысокого разрешения. Счастливым обладателем подписки на данные дистанционного зондирования Земли стала Елена Тюрина, заместитель директора по науке «Школы экономики и менеджмента» Дальневосточного федерального университета.

«Мой интерес к вебинару связан с выполнением исследовательского проекта по изучению пляжных территорий Владивостока на предмет выявления мусора и другого антропогенного воздействия, — отметила Елена Тюрина. — Приморский край и город Владивосток в частности славятся своими пляжами. Это наше природное благо, которое, с одной стороны, необходимо сохранять, с другой — правильно использовать, позволяя бизнесам развиваться, обеспечивая доходы городского бюджета. ДЗЗ может помочь сделать анализ объекта моего исследования — пляжных территорий — более детальным и информативным».

Сотрудники ТЕРРА ТЕХ в свою очередь показали конкретные примеры применения данных космической съемки для решения задач в сфере лесного и сельского хозяйства, недропользования, экологии, страхования, чрезвычайных ситуаций, судебной практики, а также рассказали о современном облачном сервисе покупки космических снимков с российских спутников дистанционного зондирования Земли с оплатой по банковской карте.

По итогам вебинара эксперты отрасли и представители бизнеса отметили, что предприятия сегодня нуждаются в комплексных системах, комбинирующих космические, БПЛА-технологии, технологии цифровых двойников и другие разработки для получения синергетического эффекта от объединения достоинств каждой из них. Работы по созданию интегрированных систем, которые ведут такие технологические лидеры, как Госкорпорация «Росатом», наглядно демонстрируют перспективность и востребованность этих решений на рынке.

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